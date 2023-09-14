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«أوبك» تحتفل بالذكرى الـ 63 لتأسيسها

أوبك": القطاع غير النفطي في الإمارات يواصل زخم النمو خلال 2023
14 سبتمبر 2023 20:21


فيينا (الاتحاد)
تحتفل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، اليوم، بالذكرى الـ 63 على تأسيسها عام 1960.
وقالت «أوبك»، في بيان اليوم، إنه خلال الفترة بين 10 إلى 14 سبتمبر 1960، اجتمع ممثلون من خمس دول منتجة للنفط في بغداد لتأسيس منظمة «أوبك»، حيث مثل هذا الإنجاز التاريخي بداية فصل جديد في صناعة النفط.
وسُرعان ما انضمت إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة دول أخرى منتجة للنفط، بهدف دعم استقرار سوق النفط وحماية حق جميع الدول في ممارسة السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية من أجل التنمية.
ودعت منظمة أوبك على مدار 63 عامًا، إلى التعاون والحوار واحترام الآخرين، بالإضافة إلى ضرورة التصدي للتحديات بطريقة جماعية، وهو ما يظهر جلياً من خلال تعاون المنظمة مع 10 دول منتجة غير أعضاء فيها لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.
وقال معالي هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»: إن «أوبك» هي منظمة فريدة من نوعها حيث عملت جاهدة، على مدار أكثر من ستة عقود، لدعم استقرار سوق النفط من أجل جميع المنتجين والمستهلكين، وأيضًا بهدف دعم الاقتصاد العالمي عمومًا، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه هذه الصناعة.
وأضاف الأمين العام «تاريخ منظمة أوبك مليء بالإنجازات. نحن ممتنون لدعم دول الأعضاء وعائلة أوبك بأكملها. أنا واثق من أن أفضل أيام المنظمة تنتظرنا في المستقبل».

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