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3.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
13 سبتمبر 2023 18:01

دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 439 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 153 مبايعة للأراضي بقيمة 973.44 مليون درهم و286 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 676.17 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72.8 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 197.42 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 55.45 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 178.11 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.8 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 38.05 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 99.11 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 55.68 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 38.74 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.59 مليار درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 1.38 مليار درهم و117 رهونات فلل وشقق بقيمة 210.52 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 24.95 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 55.61 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثه بقيمة 18.98 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 7.63 مليون درهم.

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