«ساغارد»: أبوظبي قوة مؤثرة في قطاع إدارة الأصول عالمياً

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

افتتحت شركة «ساغارد» (Sagard)، العالمية لإدارة الأصول البديلة، اليوم، أول مكتب إقليمي لها في الشرق الأوسط في سوق أبوظبي العالمي بإمارة أبوظبي، مؤكدة أن أبوظبي قوة مؤثرة في قطاع إدارة الأصول عالمياً، حيث يتوقع أن يشهد قطاع إدارة الأصول في أبوظبي المزيد من التوسع والتنوع في السنوات المقبلة، ليجذب المزيد من المديرين العالميين.

وأشارت الشركة التي تدير أكثر من 14.5 مليار دولار، إلى حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، حيث ستصبح الشركة مؤهلة للحصول على ترخيص تقديم الخدمات المالية ومباشرة نشاطها التشغيلي انطلاقاً من مكتبها الحديد في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بعد أن تستوفي جميع الشروط التنظيمية.وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن قيام شركة ساغارد، وهي إحدى أبرز شركات إدارة الأصول في العالم، باختيار أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي كمقر إقليمي لها للتوسع نحو منطقة الشرق الأوسط، يجسد أهمية قطاع إدارة الأصول والنمو الاستثنائي الذي يشهده هذا القطاع في أبوظبي، باعتبارها «عاصمة رأس المال»، وكذا في منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن تطلع السوق إلى الاستمرار في رسم الصورة المستقبلية لقطاع إدارة الأصول في هذه المنطقة الحيوية وخارجها.

ومن جهته، قال فراس ملاح، المدير العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «ساغارد» لـ«الاتحاد»، إن اختيار أبوظبي لافتتاح المكتب الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط يأتي لكونها الوجهة المثالية لبناء حضور إقليمي، والتواصل مع المستثمرين المحليين، والاستمرار في تنمية وتنويع قاعدة المستثمرين والتوسع عالمياً.

وقال إن أبوظبي تتمتع بأحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأصبحت مركزاً مالياً رئيسياً، مع تزايد عدد البنوك والمؤسسات المالية الدولية التي تنشئ عملياتها هناك، كما أنها في وضع جيد لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي، واقتصادها المتنوع، والأطر المالية المواتية.

وأوضح أن «ساغارد» تمثل شركة إدارة أصول بديلة متعددة الاستراتيجيات تدير أصولاً بقيمة 14.5 مليار دولار، ولديها 125 شركة تابعة، و300 خبير مختص، كما تستثمر في رأس المال الجريء، وأسهم الملكية الخاصة والائتمان الخاص والعقارات، مشيراً إلى أن الشركة تتولى توفير رأسمال مرن وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ولديها شبكة عالمية من المستثمرين والشركاء التجاريين والمستشارين والخبراء المختصين، ومكاتب في كندا والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. وعن رؤيته لمستقبل نمو قطاع إدارة الأصول في أبوظبي، أفاد ملاح بأن أبوظبي لديها العديد من المستثمرين المتمرسين الذين يمكن إبرام شراكات معهم تقوم على المنفعة المتبادلة، كما أن بعض صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات والتي تُعد من بين الأكبر على مستوى العالم، تبحث عن شركاء لتنفيذ خطط نمو بعيدة المدى، تتجسد في خطط 2030 المختلفة لتحويل اقتصاد دولة الإمارات، عبر رصد رؤوس أموال ضخمة ومتنامية لتحقيقها.

وأشار ملاح إلى أنه نظراً للمكانة الرائدة التي حققتها أبوظبي ودولة الإمارات كمركز مالي بارز، فقد أصبحتا أيضاً سوقاً جذابة لبعض رواد الأعمال الذين يستكشفون فرص التوسع في الخارج، وقد أدى إنشاء مناطق حرة ذات أطر تنظيمية سلسة ومتسقة، وتقدم حوافز وفوائد جذابة للشركات إلى تسريع إنشاء ونمو هذا المركز لتقديم الخدمات المالية والتجارية في المنطقة.