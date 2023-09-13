«ديكوفيجن» تنجز مشروعين بـ 190 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

توجهت شركة «ديكوفيجن»، المتخصصة في خدمات التصميم الداخلي، 20 عاماً من مسيرتها الحافلة بالنجاح والإنجازات في القطاع، بإنجاز أعمال تجديد التصاميم الداخلية لاثنين من كبرى مشاريعها بقيمة 190 مليون درهم، وهما غرف النزلاء وصالة النادي في فندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال» في أبوظبي، ومنافذ الأطعمة والمشروبات الحصرية في فندق «أتلانتس ذا رويال» في دبي.وشملت أعمال التصميمات الداخلية التي أنجزتها شركة «ديكوفيجن»، في كل من فندق قصر الإمارات الشهير في أبوظبي، وفندق «أتلانتس ذا رويال» الفاخر، مجموعة من التجهيزات الخاصة بالمطاعم والأثاث والمعدات، إلى جانب أعمال صالات النوادي الداخلية ومناطق الترفيه والغرف الفندقية، ما يعكس الإمكانات العالية للشركة في تنفيذ مشروعات كبيرة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. كما أنجزت الشركة عدداً من المشاريع البارزة التي غطّت مساحة تبلغ أكثر من 100 ألف متر مربع منذ يناير 2023.

وبهذه المناسبة، أكد كايد خارما الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات، التزام شركة «ديكوفيجن» منذ تأسيسها في عام 2003، بتقديم أرقى التصاميم والديكورات الداخلية العالمية التي تجعل من أي مكان تحفة فنية بديعة، مؤكداً سعي الشركة الدائم للارتقاء بأعمال التصاميم الداخلية والوصول بها إلى آفاقِ جديدة. وأضاف قائلاً: «تتمتع شركة (ديكوفيجن) بأهمية بالغة ضمن محفظة أعمال مجموعة ستاليونز الإمارات، ونعمل حالياً على توسيع نطاق عملياتها إقليمياً لتشمل مناطق وأسواق جديدة».

وتحرص شركة «ديكوفيجن» منذ تأسيسها على إرساء معايير جديدة ومبتكرة في مجال التصاميم الداخلية المستدامة والهندسة في دولة الإمارات، مدعومةً بسجل حافل وخبرات غنية اكتسبتها على مدى عقدين من الزمن، كجزء من مجموعة ستاليونز الإمارات التي تقوم بدور بارز في تعزيز الابتكار في مجال التصاميم الداخلية في الدولة.

وأضاف خارما: «تتمتع شركة ديكوفيجن بقدرات عالية تؤهلها لوضع أرقى التصاميم الداخلية وتحويل أي مكان أو مساحة إلى عمل فني مبهر، تعكس أجواؤه روح المكان ونمط حياة مرتاديه».