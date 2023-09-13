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«بلووم» تبدأ أعمال البناء في «توليدو»

«بلووم» تبدأ أعمال البناء في «توليدو»
13 سبتمبر 2023 17:36

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بلووم القابضة، تعيين شركة الإمارات المساندة «مالتاوروم»، مقاولاً رئيسياً لتنفيذ أعمال البناء في «توليدو»، المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

ويأتي هذا الإعلان عقب تعيين المقاول الرئيسي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، «قرطبة»، خلال وقت سابق من هذا العام، وتسير الأعمال في قرطبة بوتيرة ثابتة ووفقاً للجدول الزمني مع اكتمال أكثر من 30% من الوحدات، ومن المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الأولى خلال الربع الرابع من عام 2024.
 وتتنوع الوحدات السكنية المتاحة في «توليدو» بين منازل «تاون هاوس» مكونة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى خمس غرف نوم، ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع «بلووم ليفينج» بحلول الربع الثاني من عام 2025.
 وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «نتطلع لإطلاق أعمال البناء في توليدو، ما يعتبر خطوة رئيسية في مسيرة تطوير مشروع (بلووم ليفينج) والذي سيشهد إطلاق عدد كبير من الوحدات السكنية على مدى السنوات القليلة المقبلة».
 وأضاف: «تواصل (بلووم القابضة) التزامها بطرح المشاريع العقارية التي تلبي متطلبات السوق، ويؤكد النجاح الذي حققته مراحل المشروع على قوة السوق العقاري بالإمارة، كما يعكس ثقة العملاء الكبيرة في علامة بلووم، تسير أعمال الإنشاء في (بلووم ليفينج) بتقدم مستمر، ومن المتوقع أن يصبح أحد أهم المجمعات السكنية في أبوظبي وأكثرها حيوية وجاذبية».

بلووم العقارية
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