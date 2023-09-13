55.7 مليون درهم صافي شراء الأجانب في أسواق الأسهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ساهمت تعاملات شراء المستثمرين الأجانب في استقرار أداء الأسواق المالية المحلية، حيث بلغ إجمالي صافي شرائهم 55.7 مليون درهم، موزعة بواقع 25.5 مليون درهم في سوق أبوظبي و30.2 مليون درهم في دبي.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 534 مليون درهم إلى 2.849 تريليون درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 2.3 مليون درهم فقط إلى 686.955 مليار درهم.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية أمس، قدرها 1.387 مليار درهم، متضمنة 1.105 مليار درهم قيمة التداولات في سوق أبوظبي ونحو 282 مليون درهم في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل مؤشر السوق الارتفاع أمس بنسبة 0.06% عند مستوى 9755.1 نقطة، رابحاً نحو 5.67 نقطة.

وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 1.105 مليار درهم، شملت ما يزيد على 205.44 مليون سهم عبر 16903 صفقات. وارتفعت أسهم 25 شركة من أصل 68 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 35 شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 216.35 مليون درهم، وتلاه «ملتيبلاي» بقيمة 131.67 مليون درهم، ثم «الفا ظبي القابضة» بقيمة 101.18 مليون درهم، وحل سهم «أدنوك للغاز» رابعاً بقيمة تداولات 72مليون درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بقيمة تداولات 56.76 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 32.19 مليون سهم، وتلاه «أدنوك للغاز» بتداول 21 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 17.14 مليون سهم، وجاء «منازل» في المركز الرابع بتداول 13.6 مليون سهم، ثم «برجيل» بتداول 10 ملايين سهم.وسجلت الأسهم النشطة ارتفاعات جيدة أمس، حيث ارتفع «برجيل» بنسبة 2.81% و«أغذية» بنسبة 4% و«ملتيبلاي» بنسبة 0.49% و«العالمية القابضة» بنسبة 0.07%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 317.37 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 291.77 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 25.59 مليون درهم كمحصلة (شراء).

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 855.2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 830.33 مليون درهم، لتكون المحصلة (شراء) بنحو 24.87 مليون درهم.

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس 282.13 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 92.71 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6886 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بمقدار 10.3 نقطة وبنسبة 0.25% ليصل إلى 4050.64 نقطة، بعد انخفاض أسهم 22 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 8 شركات وثبات أسهم 7 شركات أخرى.

وتصدر قائمة النشاط «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 100.81 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 53 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بقيمة 24.46 مليون درهم.

فيما جاء في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات «الاتحاد العقارية» بنحو 11.9 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 10.62 مليون سهم ثم «شعاع» بتداول 10.4 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 172.24 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 142 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 30.2 مليون درهم كمحصلة (شراء).

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (بيع) بمقدار 586 ألف درهم فقط، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 197.48 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 198 مليون درهم.