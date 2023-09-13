إحصاء أبوظبي يختتم برنامج أبوظبي الإحصائي للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم معهد التدريب الإحصائي، التابع لمركز الإحصاء - أبوظبي، النسخة الثالثة من برنامج أبوظبي الإحصائي للشباب المخصص للطلاب الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً، لتعريفهم بأساسيات علوم الإحصاء والبيانات ودورها في دعم خطط وبرامج التنمية في إمارة أبوظبي.سلط البرنامج الضوء على أهمية بعض التخصصات الدراسية مثل الإحصاء والرياضيات ودورها في تأهيل الكفاءات الشابة للعمل في مجالات إدارة وتحليل البيانات، كما قدم البرنامج نبذة عن دور مركز الإحصاء - أبوظبي والمؤسسات الإحصائية في دعم صناع القرار وواضعي السياسات بالاستناد إلى البيانات والتحليلات الإحصائية.

وقال عبد الله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: «يسعى مركز الإحصاء - أبوظبي إلى تعزيز إمكانات الشباب الإماراتي وتمكينهم للمساهمة في رسم مستقبل أكثر ازدهاراً لإمارة أبوظبي، عبر تلبية احتياجات الدولة من المتخصصين في مجالات البيانات والإحصاء والارتقاء بمهاراتهم.

ويُعد برنامج أبوظبي الإحصائي للشباب خطوة أساسية نحو رفع مستوى الوعي بين الشباب الإماراتيين المقبلين على الدخول في مرحلة التعليم الجامعي، لتعريفهم بأهمية الإحصاءات ودورها في دعم متخذي القرار والمساهمة في تحسين جودة الحياة في الإمارة، عبر دعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية.»وخلال أربعة أسابيع، شارك 14 متدرباً في أنشطة عملية للتعرف على أساسيات تخطيط المشاريع وإنتاج المؤشرات الإحصائية وجمع البيانات والفرق بين المسوح واستطلاعات الرأي، بجانب تعزيز مهارات التنمية الشخصية لديهم، مع تدريبهم على استخدام تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي.

وقدم البرنامج للمتدربين معلومات مبسطة حول آليات اختيار عينات المسوح واستطلاعات الرأي وأهم طرق جمع البيانات، إضافة إلى تدريبهم على تحسين مهارات القيادة وإدارة فرق العمل والتواصل الفعال واستخدام المنصات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، قالت رابعة محمد بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة - مدير معهد التدريب الإحصائي:»إن برنامج أبوظبي الإحصائي للشباب مبادرة رائدة تهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات الأساسية للتعامل مع البيانات وتفسيرها وتصويرها واستكشاف عالم الإحصاء ودوره في دعم صنع القرار، بما يؤهلهم للعمل في مجالات علوم البيانات التي تتضمن التحليل وإدارة وهندسة البيانات.»

ويعد هذا البرنامج جزءاً من استراتيجية معهد التدريب الإحصائي، التابع لمركز الإحصاء - أبوظبي، لبناء القدرات الإحصائية الشابة وتأهيل الكفاءات المواطنة، من خلال نشر الوعي بأهمية الإحصاء لدى جيل الشباب وتشجيعهم على اختيار تخصصات علمية مثل الرياضيات وعلوم البيانات والإحصاء في مرحلة التعليم الجامعي.

وفي هذا الإطار يتعاون مركز الإحصاء - أبوظبي مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا لتوحيد الجهود المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات، بهدف رفع وعي الشباب وبناء القدرات الوطنية المؤهلة في مجالات الرياضيات والإحصاء وعلوم وهندسة البيانات.

وخلال البرنامج، تُنظم جامعة خليفة زيارات للمتدربين لإطلاعهم على المساقات الدراسية المتعلقة بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعريفهم بشروط الدراسة في الجامعة ودورها في تزويد الطلبة بالمهارات المستقبلية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل.