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ديوان المحاسبة يُطلق برنامج «النخبة»

ديوان المحاسبة يُطلق برنامج «النخبة»
13 سبتمبر 2023 16:11

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد ديوان المحاسبة «برنامج النخبة» الذي أطلقه جهاز أبوظبي للمحاسبة، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابَّة وتدريبها وتمكينها في مجال العمل الرقابي على مستوى الدولة، ما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وحماية المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.ونجح جهاز أبوظبي للمحاسبة في تطبيق «برنامج النخبة» بتخريج ثلاث دفعات من المنتسبين إليه، وباشروا عملهم فعلاً لدى الجهاز.
وقال محمود العلوي المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسَّسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «يشكِّل اعتماد (ديوان المحاسبة) لبرنامج النخبة خطوة جديدة تدعم ريادة الدولة في مجال المحاسبة والتدقيق، لحماية المال والموارد العامة وضمان الاستغلال الأمثل لها من أجل مستقبل مستدام ومزدهر. لقد صُمِّم البرنامج بدقة فائقة تضمن تزويد الكفاءات الوطنية بأفضل الخبرات والمعارف الممكنة، لمواكبة التطوُّر المستمر الذي تشهده الدولة، وتلبية الاحتياجات التخصُّصية للأجهزة الرقابية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية».
وأضاف العلوي: «تمتاز كوادرنا الوطنية بكفاءاتٍ ومواهبَ رائدةٍ يجب استثمارها في جميع المجالات، ومنها قطاع الرقابة والتدقيق، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في ديوان المحاسبة والجهات المعنية، لتفعيل دور هذه المواهب في منظومة حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة».

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