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الاقتصادي

المركزي الصيني يضخ 65 مليار يوان في النظام المصرفي

المركزي الصيني يتعهد بتقديم دعم أقوى للاقتصاد
13 سبتمبر 2023 15:41

بكين (د ب أ)
 ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الأربعاء 65 مليار يوان (حوالي 9.04 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ أمس 209 مليارات يوان بنفس الفائدة. 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. 

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. 

من ناحية أخرى سجل اليوان الصيني ارتفاعاً جديداً أمام الدولار في تعاملات اليوم لليوم الثاني على التوالي، حيث حدد بنك الشعب السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 7.1894 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 92 بيب صيني عن مستواه أمس وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. 

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً. 

الاقتصاد الصيني
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