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5.9 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

5.9 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية
13 سبتمبر 2023 00:57

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية، أمس، قدرها 5.9 مليار درهم، متضمنة 5.4 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 0.5 مليار درهم مكاسب سوق دبي. 
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المحلية 3.539 تريليون درهم، بواقع 2.849 تريليون درهم لسوق أبوظبي و689.25 مليار درهم لسوق دبي المالي.
وجاءت مكاسب الأسواق بشكل رئيس من تعاملات الأجانب، حيث واصلوا اقتناص الأسهم المحلية، ليكون صافي تعاملاتهم، أمس، (شراء) بقيمة 66.43 مليون درهم.
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل مؤشر السوق الارتفاع، أمس، بنسبة 0.38% عند مستوى 9749.43 نقطة، رابحاً نحو 37 نقطة. وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 993.31 مليون درهم، شملت ما يزيد على 175.73 مليون سهم عبر 13821 صفقة. 
وارتفعت أسهم 33 شركة من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت أسهم 12 شركة على ثبات.
وبلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس، 372.89 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 125.66مليون سهم، من خلال تنفيذ 7179 صفقة.  وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بمقدار 9.22 نقطة وبنسبة 0.22% ليصل إلى 4060.95 نقطة، بعد انخفاض أسهم 16 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 14 شركة وثبات أسهم 7 شركات أخرى.

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سوق أبوظبي للأوراق المالية
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