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الاقتصادي

«ستاندرد آند بورز» تتوقع أداء قوياً لبنوك الإمارات

«ستاندرد آند بورز» تتوقع أداء قوياً لبنوك الإمارات
13 سبتمبر 2023 00:57

أبوظبي (وام)

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توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات، أن تحقق بنوك دولة الإمارات أداء قوياً في 2023.
وأضافت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير أمس، أن بنوك الإمارات ستستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، وهو ما سيخفف من تأثير ارتفاع الفائدة على نمو الائتمان.
وبحسب تقرير «ستاندرد آند بورز»، من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي لدى بنوك الإمارات إلى نحو 7% في عام 2023، من 5% في عام 2022.
وذكر التقرير أن أداء البنوك الإماراتية شهد تحسناً في النصف الأول من العام الجاري نتيجة مع ارتفاع أسعار الفائدة، فيما من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك. ويعتقد التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات ما زال يقدم دعماً كافياً للمساهمة في الحد من زيادة القروض التي تصُنف بانها «غير منتجة»، بالإضافة إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات احتياطية خلال العامين الماضيين، مما سيساعدها على تحمل التحديات. ووفق التقرير، سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من نجاحها القوي في جمع الودائع، حيث قامت البنوك على مدى الـ 18 شهراً الماضية في جمع الودائع المحلية.

ستاندرد آند بورز
الإمارات
البنوك
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