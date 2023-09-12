مساهمو «أغذية» يوافقون على توزيع أرباح مرحلية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت مجموعة أغذية، اجتماع الجمعية العمومية افتراضيًا اليوم. وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية تعادل 8.25 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 65.31 مليون درهم إماراتي عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 .

وبهذه المناسبة، صرح خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "إن توزيعات الأرباح المرحلية تعكس الميزانية العمومية القوية لمجموعة أغذية وإمكانياتها في توليد النقد، بالإضافة إلى الثقة المستمرة في آفاق النمو المستقبلي لمجموعة أغذية نحو تحقيق استراتيجيتها لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها ".

وأضاف آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "إن أداء مجموعة أغذية خلال النصف الأول من عام 2023 يعتبر شهادة على قدرتنا على توحيد الأعمال ذات القيمة المتراكمة بنجاح والاستفادة من أوجه التآزر مع الحفاظ على جوهر مربح. إن إمكانياتنا الراسخة في توليد النقد القوي تساهم في تسريع عجلة الاستثمار في القدرات وجانب الاستدامة بالإضافة إلى تحقيق التميز الرقمي مما يدعم نمونا في المستقبل، مع تحقيق عائد جذاب لجميع أصحاب المصلحة ".

وأعلنت مجموعة أغذية مؤخراً عن نتائج قوية للنصف الأول، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 10.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA للمجموعة 18.3٪ مدعومة بنمو قوي في الأرباح من قطاعات الوجبات الخفيفة، والبروتين، والمياه، والغذاء. بالإضافة إلى زيادة بنسبة 6.6٪ في صافي ربح المجموعة. وقد حافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها حيث بلغ النقد وما يعادله 0.6 مليار درهم إماراتي وبلغت السيولة 2.0 مليار درهم.