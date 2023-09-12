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الاقتصادي

«بروج» للبتروكيماويات تدعم قطاع الطاقة في رواندا

إيرادات «بروج» تنمو 16.4% في النصف الأول
12 سبتمبر 2023 14:14

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بروج بي ال سي «بروج»، عن مساهمتها في دعم قطاع الطاقة في جمهورية رواندا، من خلال حلولها المبتكرة والمتميزة «المصنوعة في الإمارات» التي قامت بتزويدها لمحطة توليد طاقة كهربائية باستطاعة 56 ميجاوات، تم إنشاؤها على ضفاف بحيرة «كيفو» في رواندا.

وتم استخدام حلول «بروج» في تصنيع أنابيب فريدة ومميزة من البولي إيثيلين المسبق التركيب لمحطة توليد الطاقة التي ستساهم في تغطية ما يقرب من 25% من احتياجات الطاقة في رواندا التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة.

وتساهم حلول «بروج» في تخفيف مخاطر انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وحماية البيئة الطبيعية والمجتمعات المحيطة ببحيرة «كيفو» التي يعيش على ضفافها ما يقرب من 30 ألف شخص. وبالشراكة مع شركة «ايسكو» للصناعات - المزود العالمي لحلول الأنابيب، والاتحاد لصناعة الأنابيب - الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع الأنابيب، تم استخدام مواد «بروج» من فئة BorSafe المصنعة بتقنية Borstar من بورياليس لتصنيع أنابيب مقاومة للتآكل والمواد الكيماوية.

وتم استخدام هذه الأنابيب في الاستخراج الآمن للميثان، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون في هذا المشروع المتخصص والفريد لتوليد الطاقة على ضفاف بحيرة «كيفو» برواندا، إحدى أعمق بحيرات المياه العذبة في العالم، والذي تم تطويره من قبل شركة «شيما باور ليك كيفو المحدودة»، وهي شركة منتجة للطاقة ومقرها رواندا، بالشراكة مع «ايسكو» للصناعات.

وقال خلفان محمد المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والصادرات في شركة «بروج»: «تشهد حلول 'بروج' إقبالاً مستمراً من عملائنا لاستخدامها في العديد من المشاريع العملاقة والمعقدة والمتخصصة على مستوى العالم، مما يدل على جودتها الاستثنائية والخصائص المبتكرة التي تميزها، والخبرة الواسعة والموهبة التي يتميز بها فريق عملنا.

وتعد محطة توليد الطاقة الواقعة على ضفاف بحيرة «كيفو» من المشاريع الفريدة من نوعها، ونتطلع إلى القيام بدور رئيسي في تمكين رواندا من تسخير مواردها الطبيعية بشكل مستدام، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.».

من جهته، قال ريشارد كومبس، مدير مبيعات الهندسة والمشتريات والتشييد الدولية في شركة ايسكو: «لقد ساهمت 'بروج' بدور محوري في مساعدتنا على تطوير مشاريع تنموية فريدة في جميع أنحاء العالم، كما أسعدنا التعاون معها مؤخراً في مشروع بحيرة «كيفو» لتوليد الطاقة الكهربائية في رواندا، حيث سبق لبروج أيضاً أن قامت بتزويدنا بمواد غير متوفرة في أميركا الشمالية لاستخدامها في مشاريع عالمية المستوى كنا نعمل عليها.
 

«بروج للبتروكيماويات
رواندا
طاقة كهربائية
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