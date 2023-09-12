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الذهب يستقر مع ترقب بيانات التضخم في أميركا

الذهب يهبط لأدني مستوياته في 3 أشهر ونصف
12 سبتمبر 2023 09:06

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1946.10 دولار.

من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غداً الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

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ومما حد من مكاسب الذهب، عوض مؤشر الدولار الأميركي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولار.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
التضخم الأميركي
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