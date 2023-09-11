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الاقتصادي

«مبادلة» تبرم شراكة استراتيجية مع «بلو آول كابيتال»

«مبادلة» تبرم شراكة استراتيجية مع «بلو آول كابيتال»
12 سبتمبر 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة «بلو آول كابيتال» (بلو آول)، الرائدة في مجال إدارة الأصول البديلة. 
وتلتزم مبادلة، بموجب هذه الشراكة، بتخصيص مبلغ مليار دولار أميركي لمنصة «بلو آول كريدت»، حيث سيتم التركيز في البداية على استراتيجية الإقراض التكنولوجي الخاصة بالشركة، والتي ستوفر حلولاً تمويلية لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا والبرمجيات.
وبهذه المناسبة، قال دوغ أوستروفر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «بلو آول»: «فخورون بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة استثمار عالمية كشركة مبادلة، حيث تؤكد هذه الشراكة إمكاناتنا في مجال تقديم خدمات الإقراض المباشر في قطاع التكنولوجيا، وقدرتنا على تقديم حلول متميزة تمكّن عملاءنا من تحقيق أهدافهم الاستثمارية. ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع مبادلة، وسنعمل معاً على تعزيز القيمة عبر استراتيجيات أعمالنا».
من جانبه، قال فابريزيو بوكياردي، رئيس الاستثمارات الائتمانية في مبادلة: «يسرنا أن نتعاون مع شركة بلو آول، ويأتي هذا في إطار سعينا لتوسيع استراتيجيتنا للاستثمار الائتماني لتشمل الإقراض التكنولوجي. لقد أصبح الائتمان الخاص جزءاً مهماً من حلول التمويل المتاحة لدعم نمو الشركات، وهنالك طلب متزايد على التمويل من قبل شركات البرمجيات والتكنولوجيا الراسخة وعالية النمو، والتي تتمتع عادةً بمكانة رائدة في السوق، وقاعدة عملاء مرنة وخبرة راسخة، علاوة على قاعدة مالية قوية. وتتمتع بلو آول باعتبارها شركة رائدة في مجال الإقراض التكنولوجي، بمكانة جيدة تتيح لها الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية في الأسواق، ونتطلع إلى العمل مع فريق عمل الشركة لتحقيق الفوائد الكبيرة المرجوة من هذه الشراكة».

مبادلة للاستثمار
مبادلة
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