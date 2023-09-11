شراكة بين «ياه كليك» و«نيجيريا للاتصالات الفضائية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «ياه كليك» لحلول البيانات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «نيجيريا للاتصالات الفضائية» (NIGCOMSAT) المحدودة، وذلك بهدف توسيع انتشار خدمات إنترنت النطاق العريض في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية وتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المهمة في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الأخير من العام 2023، حيث ستعمل شركة «ياه كليك» عن كثب مع (NIGCOMSAT) لتوفير خدمات إنترنت النطاق العريض بسرعة وموثوقية أكبر. وستؤدي هذه التحسينات إلى زيادة السرعة إلى 25 ميجابت في الثانية للملفات القياسية وما يصل إلى 100 ميجابت في الثانية لعملاء الشركات، وبالتالي تمكين وتعزيز خدمات التعليم والرعاية الصحية ومجموعة واسعة من الخدمات العامة والمؤسسية الأخرى.

وفي هذا السياق، قال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الياه سات: «يسعدنا انضمام شركة NIGCOMSAT إلى قائمة شركاء «ياه كليك» المتنامية في أفريقيا. وستلعب هذه الشراكة دوراً هاماً وريادياً في مساعدة الحكومة النيجيرية وكذلك الشركات الخاصة على توفير الخدمات الإلكترونية المهمة للمجتمعات.

ومن جانبه، قال المهندس توكور محمد لاوال، المدير العام والرئيس التنفيذي لدى شركة NIGCOMSAT: «تمر نيجيريا اليوم بمرحلة التحول الرقمي السريعة، وبالتالي يعتبر تطوير البنية التحتية أمراً شديد الأهمية لدعم مجموعة واسعة من الخدمات التي خططنا لتوفيرها للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد. وتتمتع «ياه كليك» بسمعة طيبة للغاية، ونتطلع إلى الاستفادة والعمل معاً في مجال حلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية في أفريقيا».