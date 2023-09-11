17.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

سجلت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية أمس بنحو 17.22 مليار درهم، متضمنة 16.71 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية و505 ملايين درهم مكاسب سوق دبي.

وجاءت مكاسب الأسواق بشكل رئيسي من تعاملات الأجانب، حيث واصلوا اقتناص الأسهم المحلية ليسجل صافي تعاملاتهم (شراء) بقيمة 92.4 مليون درهم، بواقع 35.7 مليون درهم صافي شراء في سوق العاصمة ونحو 56.71 في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل مؤشر السوق الارتفاع أمس، بنسبة 0.22% عند مستوى 9712.5 نقطة ورابحاً 22 نقطة. وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 1.124 مليار درهم، شملت ما يزيد على 218.58 مليون سهم عبر 12764 صفقة. وارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 104 شركات تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 33 شركة، وبقيت أسهم 48 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 223.49 مليون درهم، وتلاه «ملتيبلاي» بقيمة 169.67 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 135.59 مليون درهم، وحل سهم «الفا ظبي القابضة» رابعاً بقيمة تداولات 111 مليون درهم، ثم «طاقة» بقيمة تداولات 56.68 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 41.67 مليون سهم، وتلاه «الدار العقارية» بتداول 25 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بنحو 18 مليون سهم، وجاء في المركز الرابع «طاقة» بتداول 16.15 مليون سهم، ثم «إشراق» بتداول 12.53 مليون سهم.

وسجلت الأسهم النشطة ارتفاعات جيدة أمس، حيث ارتفع «الواحة كابيتال بنسبة 6.92% ليغلق عند سعر 1.7 درهم، و«الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 4.89% ليغلق عند سعر 24.02 درهم، و«طاقة» بنسبة 4.41% عند سعر 3.55 درهم، كما ارتفع «الدار العقارية» بنسبة 1.5% مسجلاً 5.4 درهم، وصعد «ملتيبلاي» بنسبة 0.5% ليغلق عند سعر 4.05 درهم و«إشراق» بنسبة 0.57% ليغلق عند سعر 0.533 درهم.

وجاء ارتفاع «الدار العقارية» بعد أن أعلنت «الدار للعقارات» توسيع محفظتها الاستثمارية بالاستحواذ على «أبوظبي الأول العقارية»، الشركة المختصة بتوفير الحلول العقارية المتكاملة، لتوسع محفظتها بضم 22 ألف وحدة سكنية ضمن 600 عقار في الدولة. في حين جاء صعود «إشراق» بعد إعلانها عن بيع فندق نوران مارينا مقابل 133 مليون درهم، بزيادة قدرها 45% عن القيمة الدفترية.

سوق دبي

بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس 292.4 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 229.76 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5669 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بمقدار 2.72 نقطة ليصل إلى 4070.17 نقطة بعد ارتفاع أسهم 10 شركات، مقابل تراجع أسهم 20 شركة وثبات أسهم 9 شركات أخرى. وشهد السوق أمس تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شعاع كابيتال بنحو 120 مليون سهم بسعر 0.327 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 39.24 مليون درهم.

وتصدر قائمة النشاط «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات61 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 46.32 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بقيمة 29.88 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 19.73 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 12.79 مليون سهم ثم «اكتتاب» بتداول 11.3 مليون سهم.

وفيما يخص الشركات الأكثر ارتفاعاً أمس، فقد تصدرها «اكتتاب» بنسبة 2.87% ليغلق عند 0.286 درهم، وتلاه «شعاع» بنسبة 1.92% ليغلق عند سعر 0.37 درهم، ثم «أمانات» بنسبة 1.88% مسجلاً 1.08 درهم، وجاء «إعمار العقارية» رابعاً بنسبة ارتفاع 1.42% إلى 7.10 درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.89% ليغلق عند سعر 16.9 درهم.