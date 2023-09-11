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«أبوظبي للاستثمار» تطلق أول شركة لإدارة الأصول الاستثمارية

«أبوظبي للاستثمار» تطلق أول شركة لإدارة الأصول الاستثمارية
12 سبتمبر 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» أمس، عن إطلاق «إنفيست اية دي جلوبل است منجر»، وهي أول شركة تحصل على ترخيص نشاط إدارة صناديق الأصول الاستثمارية بموجب اللوائح الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).
حيث ستعمل شركة «إنفيست اية دي جلوبل است منجر» Invest AD Global Asset Manager على إطلاق منتجات استثمارية في فئات الأصول والأسهم البديلة، بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في إدارة الاصول.
وقال محمد بهزاد سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار: «باعتبارنا شركة تابعة ومملوكة لـ«مبادلة»٬ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي اليوم، يسعدنا إطلاق أول شركة لإدارة الأصول الاستثمارية بعد اللوائح الجديدة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع». وأضاف: «تم تصميم اللوائح الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع لتنشيط قطاع إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي تأسيس هذه الشركة التزاماً منا للعب دور قيادي في دعم هذه الجهود». تهدف الشركة إلى تزويد المستثمرين في دولة الإمارات بحلول استثمارية متطورة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية. وستقوم الشركة أيضاً باستثمار رأس المال الأولي في منتجاتها، مما يوفر للمستثمرين راحة إضافية.
وأضاف سليمي: «مع سجل شركة أبوظبي للاستثمار الممتد لأكثر من 45 عاماً، فإننا نؤمن أن «إنفيست اية دي جلوبل است منجر» Invest AD Global Asset Manager مؤهلة لتلبية الطلب المتنامي على الحلول الاستثمارية المتميزة في المنطقة، ونحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع عملائنا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية.»

شركة أبوظبي للاستثمار
مبادلة للاستثمار
هيئة الأوراق المالية والسلع
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