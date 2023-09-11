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الاقتصادي

«الإمارات للتنمية» ينظم ملتقى التواصل والشراكة

جانب من أعمال المنتدى (تصوير: إحسان ناجي)
12 سبتمبر 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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استضاف مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدورة الأولى من «ملتقى التواصل والشراكة»، التي انعقدت أمس في دبي تحت شعار «التمويل من أجل التطوير: المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33». وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال كلمته حرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع كافة الجهات الداعمة لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وأهمها الجهات التمويلية وفي مقدمتها مصرف الإمارات للتنمية.
وأضاف:«ساهمت جهود الوزارة وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة في تعزيز إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي الوطني، حيث ساهم هذا القطاع خلال العام 2022، بأكثر من 180 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 174 مليار درهم. الأمر الذي يعتبر نقلة نوعية ملحوظة يجب الاحتفاء بها». 
ومن جهته أشار أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إلى سعي المصرف وضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، إلى دعم الهدف الرئيسي لأجندة دبي الاقتصادية (D33) في تعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأشار النقبي إلى أن «ملتقى التواصل والشراكة» هو سلسلة مستمرة من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في كل إمارة من إمارات الدولة السبع لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في جهود التنويع الاقتصادي في الإمارات».

مصرف الإمارات للتنمية
اصنع في الإمارات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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