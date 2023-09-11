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«كيو للعقارات» تُطلق المرحلة الأخيرة من «ريم هلز»

«كيو للعقارات» تُطلق المرحلة الأخيرة من «ريم هلز»
11 سبتمبر 2023 20:07

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت شركة كيو للعقارات، التابعة لمجموعة كيو القابضة، المرحلةَ الأخيرةَ من شققها الفاخرة ضمن مُجمع ريم هلز، في جزيرة الريم، وذلك بعد النجاح الذي حققه المشروع خلال المراحل السابقة.

وقال ديفيد هارمان، رئيس قسم التطوير لشركة كيو للعقارات: «حقق مشروع ريم هلز نجاحاً ملفتاً، وشهدنا طلباً كبيراً عليه، ونتوقع أن نستمر خلال هذه المرحلة الأخيرة في جذب العملاء الراغبين في الحصول على شقة ذات جودة عالية وموقع مميز».

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وتم تصميم الشقق وجميع المرافق بعناية فائقة في قلب ريم هلز، مما يوفر سهولة الوصول إلى وسط أبوظبي، وكل المرافق التي تتضمنها العاصمة. ويأتي مشروع ريم هلز ليجسد رسالة كيو للعقارات في توفير أعلى جودة حياة للساكنين، وتلبية حاجات المجتمع الحالية والمستقبلية على حد سواء.

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