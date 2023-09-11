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الاقتصادي

9.8 مليون زائر دولي لدبي خلال 7 أشهر

9.8 مليون زائر دولي لدبي خلال سبعة أشهر
11 سبتمبر 2023 17:44

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استقبلت دبي 9.83 مليون زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، مقارنة مع 8.1 مليون زائر، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 21.3%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، التي أظهرت تجاوز عدد الزوار مستويات ذروة ما قبل الجائحة للفترة ذاتها من العام 2019 بأكثر من 250 ألف زائر.

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ووفقاً للبيانات الشهرية لدائرة الاقتصاد والسياحة، ارتفع متوسط إشغال الغرف الفندقية في دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي إلى 76%، مقارنة مع متوسط إشغال قدره 72% خلال نفس الفترة من العام ا2022، و74% متوسط إشغال خلال الفترة المقابلة من العام 2019.

وأفادت البيانات أن الزوار الدوليين قضوا أكثر من 23.85 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2023، مقابل 21.13 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو 13% مقارنة مع العام 2022، كما أنها تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مرتفعة بنسبة 32% مقارنة مع 18.09 مليون ليلة مبيت في 2019.
 

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