9.8 مليون زائر دولي لدبي خلال 7 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استقبلت دبي 9.83 مليون زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، مقارنة مع 8.1 مليون زائر، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 21.3%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، التي أظهرت تجاوز عدد الزوار مستويات ذروة ما قبل الجائحة للفترة ذاتها من العام 2019 بأكثر من 250 ألف زائر.

ووفقاً للبيانات الشهرية لدائرة الاقتصاد والسياحة، ارتفع متوسط إشغال الغرف الفندقية في دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي إلى 76%، مقارنة مع متوسط إشغال قدره 72% خلال نفس الفترة من العام ا2022، و74% متوسط إشغال خلال الفترة المقابلة من العام 2019.

وأفادت البيانات أن الزوار الدوليين قضوا أكثر من 23.85 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2023، مقابل 21.13 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو 13% مقارنة مع العام 2022، كما أنها تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مرتفعة بنسبة 32% مقارنة مع 18.09 مليون ليلة مبيت في 2019.

