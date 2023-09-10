فعاليات كبرى ترفع إشغال فنادق أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد أبوظبي لموسم سياحي نشط وفريد خلال الربع الأخير من العام الجاري مع انطلاق فعاليات وأحداث ضخمة في مختلف القطاعات، في الوقت الذي توفر فيه الإمارة وجهات سياحية وثقافية فريدة تجذب السياح من مختلف دول العالم، الأمر الذي سيرفع من متوسط إشغال فنادق بأبوظبي ليفوق 90%، بحسب عاملين في القطاع.

وأشار هؤلاء إلى أن الأسواق الأوروبية تعد من أهم الأسواق السياحية لأبوظبي وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيا، فضلاً عن الأسواق الآسيوية مثل الهند والصين وكوريا واليابان، إضافة إلى الأسواق الخليجية، إلى جانب السوق الروسي ورابطة الدول المستقلة والسوق الأميركي، متوقعين أن يفوق الطلب السياحي للربع الأخير من العام الجاري ما تم تحقيقه في نفس الفترة في عام 2019 قبل «الجائحة».

قال محمد واكب مدير فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي، إن موسم السياحة الجديد «واعد جدا» من ناحية سياح الأعمال والترفيه والمجموعات السياحية حيث نرى نموا في الطلب السياحي من دول الخليج ورابطة الدول المستقلة CIS والأسواق الأسيوية.

توسع الوجهات

وأكد واكب أن «الناقلات الوطنية، الاتحاد للطيران وويز إير أبوظبي والعربية أبوظبي، تتوسع في وجهاتها ما يدعم نمو الطلب السياحي من مختلف دول العالم».

وبين واكب أنه في بداية الربع الأخير من العام وذلك في مطلع أكتوبر ينطلق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» حيث إن توقيته يدعم الطلب السياحي في بداية الموسم، إضافة إلى انطلاق كوب 28 الذي سيُحدث تأثيرا إيجابيا في شهر ديسمبر مع زيارة الكثير من الوفود الرسمية للإمارات، فضلا عن موسم الأعياد والإجازات الذي يدعم الطلب أيضا.

وأكد واكب أن «الحجوزات الحالية تنبئ أن النتائج السياحية للربع الأخير من 2023 ستفوق ما تم تحقيقه في الربع الأخير من العام 2019، الأمر الذي يؤكد تعافي إيجابي لصناعة السياحة».

وتوقع واكب تسجيل متوسط إشغال بين 85 إلى 95% خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ارتفاع الطلب

وفي نفس السياق، قالت أمل حرب، نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «نشهد طلبا سياحيا قويا وفريدا للربع الأخير من العام الحالي مدعوما بالفعاليات والأحداث المتنوعة في مختلف القطاعات، فضلا عن الوجهات السياحية الفريدة التي تضمها الإمارة». وأضافت «من المتوقع أن نسجل متوسط إشغال يفوق 90% خلال الربع الأخير من العام».

وحول أهم الأسواق السياحية الدولية، أشارت حرب إلى ارتفاع الطلب من الأسواق الأوروبية على رأسها بريطانيا وألمانيا، ومن الأسواق الخليجية، إضافة إلى أسواق آسيوية على رأسها الصين، فضلا عن السوق الأميركي.

وقال محمد إسماعيل، مدير إدارة المبيعات في فندق باب القصر أبوظبي «نشهد طلبا سياحيا مرتفعا وواعدا خلال الربع الأخير من العام الجاري، لا سيما مع بداية شهر أكتوبر مع انطلاقة معرض «أديبك»، وشهر نوفمبر مع انطلاق سباق «الفورمولا1»، فضلا عن الحدث الأبرز «كوب 28» والاهتمام الدولي الذي يحظى به خلال فترة انعقاده وحتى بعد اختتامه».

وأضاف «تشهد أبوظبي استضافة الفعاليات الرياضية والمؤتمرات المتخصصة بالقطاع الطبي».

سياحة الترفيه

ومن جانب سياحة الترفيه، قال إسماعيل «نشهد اهتماما كبيرا من السياحة الأوروبية والآسيوية لزيارة أبوظبي مع تحسن الطقس وزيادة عدد رحلات الطيران وعودة الفعاليات».

وتوقع محمد إسماعيل تسجيل متوسط إشغال يفوق 90% خلال الربع الأخير من العام».

وبين إسماعيل أن السياح الأوروبيين يستحوذون على النسبة الأكبر من السياح القادمين لأبوظبي، إضافة إلى نسبة كبيرة من السياح الآسيويين من كوريا واليابان والصين والهند، فضلا عن روسيا.

وقال راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفوتيل» أبوظبي الكورنيش: «نتوقع زيادة بنسبة تفوق 10% في نسبة الإشغال في الربع الأخير من العام بسبب المعارض والفعاليات التي ستعقد في أبوظبي خلال هذه الفترة».

وأوضح علي باز «التأثير الأكبر سيكون من معرض «أديبك» و«الفورمولا1» والعديد من الفعاليات والأحداث المتنوعة».

وأضاف «كما نلاحظ زيادة في نسبة الإشغال من الآن حتى منتصف شهر ديسمبر بسبب الحدث الكبير «كوب 28» الذي سيعقد في دبي وذلك بسبب زيادة عدد الوفود الرسمية التي تأتى إلى أبوظبي من أجل تنظيم المؤتمر».

وقال «نتوقع أيضا مزيدا من الوفود خلال فترة المعرض».

ومن ناحية سياحة الترفيه، توقع علي باز نمواً ملحوظاً في الحركة السياحية في أبوظبي للربع الأخير، إضافة إلى ذلك نتوقع انتعاش حركه السياحة والمؤتمرات الأخرى من قبل الشركات الأخرى.

وحول أهم الأسواق، قال «من أهم الأسواق السياحية السوق الأوروبي والهندي والصيني والخليجي والروسي».

أجندة الفعاليات

يتجاوز إجمالي الفعاليات التي ستعقد في أبوظبي خلال الأشهر الأربعة المقبلة نسبة الـ30% مقارنة بمرحلة ما قبل «الجائحة»، بحسب أجندة مركزي «أبوظبي الوطني للمعارض» و«العين للمؤتمرات».

وستسهم تلك الفعاليات في استقطاب كوكبة متميزة من العارضين والزوار والخبراء من جميع أنحاء العالم لأبوظبي والتي من المنتظر أن تزيد نسبة مشاركتهم عن 40% مقارنة بالفترة التي سبقت «الجائحة».

نقلة نوعية

مع تزامن افتتاح مبنى المسافرين الجديد بأبوظبي مع موسم الذروة السياحي بأبوظبي، سيسهم عند افتتاحه في نوفمبر المقبل، في تحقيق نقلة نوعية في قطاع السياحة والطيران في أبوظبي ليكون الواجهة الأولى ذات التصميم المتميز والخدمات عالية المستوى أمام الزوار والمسافرين، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين واقتصاديين.

أكد هؤلاء أن المبنى الجديد يعزز من التدفق السياحي عبر زيادة شبكة الربط بين أبوظبي والعالم وتوفير خدمات بأحدث التكنولوجيا، الأمر الذي يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة قطاع الطيران والسياحة بالناتج المحلي.