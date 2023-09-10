تعاون بين «ائتمان الصادرات» و«أبوظبي للصادرات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، مع مكتب أبوظبي للصادرات، وثيقة تأمين لدعم تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في أنغولا، الأمر الذي يؤكد على التزام دولة الإمارات بدعم التقدّم التكنولوجي وتعزيز نمو الأعمال العالمية.

ويهدف التعاون، الذي يعكس الأهداف المشتركة للطرفين، لتوفير التمويل للمشاريع التي تتولاها الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مثل شركة بريسايت «Presight» التي حصلت على تمويل من مكتب أبوظبي للصادرات مدعوماً بتأمين من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، من أجل تنفيذ مشروع لتعزيز قطاع التكنولوجيا في أنغولا.

وقّعت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وثيقة التأمين التي تهدف لتوفير الدعم اللازم من أجل تنفيذ النظام الأساسي للمشروع والبنية التحتية المرتبطة به.

ويؤكد هذا التعاون التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من خلال تصدير الخدمات المتخصصة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني للإمارات.

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية، ويأتي هذا التعاون بهدف دعم رواد الصناعة في الإمارات ليعزز رؤيتنا المشتركة للمستقبل ويسهم في تمكين الشركات، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لتحسين موقعها على الصعيد العالمي، الأمر الذي يؤكد على المكانة الدولية الرائدة لدولة الإمارات، والثقة العالمية في الاقتصاد الحيوي والفعال لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات».

من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات: «إن توقيع هذه الوثيقة يسلط الضوء على التزام مكتب أبوظبي للصادرات الراسخ بدفع التقدم التكنولوجي في أنغولا مع دعم شركاتنا الوطنية. كما يمكّن هذا التعاون شركات مثل ‹بريسايت› من التوسّع عالمياً، ويدعم مهمتنا المتمثلة في تعزيز الاقتصاد الوطني ومكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال.»

مذكرات تفاهم

تجدر الإشارة إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قد وسّعت أعمالها في القارة الأفريقية مؤخراً من خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع بنوك وشركات تأمين في إثيوبيا، حيث تهدف هذه المذكرات لفتح آفاق الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز اعتماد حلول التأمين المبتكرة، وتمكين الشركات الإماراتية لتعزيز مكانتها في طليعة نمو السوق العالمية. كذلك، تؤكد هذه الشراكات على تركيز الاتحاد لائتمان الصادرات على رعاية التحالفات الاقتصادية ودعم قطاع التجارة والصادرات وتحفيز التوسع التجاري المستدام في جميع أنحاء أفريقيا.