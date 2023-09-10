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الاقتصادي

روسيا: الطلب على الغاز المسال أكبر من الإنتاج

زيادة إنتاج الغاز المسال إلى 100 مليون طن بحلول 2030 (أرشيفية)
11 سبتمبر 2023 01:31

موسكو (د ب أ)

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قال وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، أمس، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي المسال في روسيا لا يكفي لتلبية كامل الطلب عليه في السوق الخارجية، ويتم استغلال كل الطاقة الإنتاجية في روسيا.
 وأوضح في حديث لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن «الطلب على الغاز الطبيعي المسال الروسي لوحظ في جميع أنحاء العالم، لأنه ليس فقط الشركاء الجدد في جنوب شرق آسيا مهتمون به، بل وأيضاً المستهلكون في أوروبا». 
ورد شولجينوف على سؤال بشأن ما إذا كان الطلب الكلي في العالم، على الغاز الطبيعي المسال الروسي، مغطى الآن بالمشاريع الحالية، قائلاً: «لا.. لقد كان الطلب على الغاز المسال أكبر. ومع ذلك، تتزايد إمدادات الغاز الطبيعي المسال، لأنها أكثر كفاءة ومرونة مقارنة بإمدادات خطوط الأنابيب». 
وأضاف وزير الطاقة الروسي: «في رأيي، نحتاج الآن إلى المزيد من خطوط التسييل، حيث يتم تحميل جميع القدرات الحالية، وللتذكير، فإننا نعتمد برنامجاً لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030، وهنا لدينا آمال كبيرة في القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، الذي يقوم بالفعل بتثبيت المرحلة الأولى وبالسعة الكاملة، نحو 6.8 مليون طن، وسيعمل الخط العام المقبل». 
وأكد شولجينوف أنه: «تتم مناقشة بناء مصنع جديد للغاز الطبيعي المسال في مورمانسك، حيث يتم التخطيط لثلاثة خطوط تسييل تكنولوجية تبلغ كل منها 6.8 مليون طن».

روسيا
الغاز المسال
المنتدى الاقتصادي العالمي
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