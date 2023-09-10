«كهرباء دبي» تنظم ثلاث فعاليات عالمية خلال نوفمبر

دبي (الاتحاد)

تسهم الفعاليات العالمية التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال شهر نوفمبر المقبل في تمهيد الطريق لتوسيع آفاق نجاح الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، التي ستستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه ﷲ، يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا في دبي. كما تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعقد الهيئة كذلك الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023، أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية. وتجمع الهيئة من خلال هذه الفعاليات الآلاف من كبار المتخصصين والعلماء والباحثين والمستثمرين وصناع القرار والمتحدثين والشركات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أرجاء العالم، لتبادل الخبرات والتجارب وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز التعاون وإبرام الشراكات، إضافة إلى مناقشة السياسات والخطط الطموحة الهادفة إلى ترسيخ الجهود العالمية في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق استدامة الطاقة، واعتماد استراتيجيات فعّالة للتكيّف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره.

رؤية القيادة

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة نعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج عالمي رائد في مجال العمل المناخي والبيئي. ونساهم من خلال كافة مشاريعنا وفعالياتنا وخططنا في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر ومواكبة الدور الريادي والسبّاق لدولة الإمارات بوصفها شريكاً دولياً فاعلاً وموثوقاً لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة، وفي إطار التزامنا بتحقيق أهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، نكثف جهودنا لمواكبة ودعم هذا الحدث العالمي الهادف إلى قيادة التحول العالمي من مرحلة تقديم التعهدات إلى تنفيذ الإجراءات الملموسة، والتعاون مع الأطراف المعنية كافة الراغبة في الإسهام بالعمل عبر الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ».