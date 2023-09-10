28 مشاركاً في «رُوّاد الشارقة»

الشارقة (وام)

شارك 28 من أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال في البرنامج التدريبي الذي نظمته مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بعنوان «سلاسل التوريد واللوجستيات».

وهدف البرنامج - الذي استمر ثلاثة أيام في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار - إلى تعريف المشاركين بمهارات إدارة سلاسل التوريد وأهميتها في نجاح المشاريع المختلفة وجعلها أكثر كفاءة في إنتاج وتسليم البضائع والخدمات إلى العملاء.

وأكد حمد علي عبد الله المحمود مدير «رُوّاد» أن اختيار هذا الموضوع عنواناً للبرنامج التدريبي جاء بسبب أهمية الإدارة الناجحة والفاعلة لسلسلة التوريد في تمكين أصحاب المشاريع ورواد الأعمال من التكيّف مع بيئة الأعمال المتغيّرة، للمحافظة على استمراريتها وازدهارها، وفي نفس الوقت الجمع بين زيادة الكفاءة وخفض التكاليف لتحديد أولويات سلسلة التوريد، من خلال الاستجابة لاحتياجات العملاء بشكل دقيق وسريع، وبغض النظر عن المجال الذي تعمل به الشركة أو المشروع.

وتناول عبد الله العطر الظنحاني، الخبير في إدارة وتطوير المشاريع خلال البرنامج التدريبي، مفهوم اللوجستيات وإدارة سلاسل التوريد وكيفية تطبيقها باعتبارها واحدة من أهم المهارات الإدارية على مستوى المشاريع والأعمال، وقدم شرحاً تفصيلياً حول تنوع مصدر تغذية هذه السلاسل وأهميتها في إدارة التدفقات التجارية بجميع أنواعها.