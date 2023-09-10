«جمارك دبي» تستعرض تطور خدماتها لوفد من سلطنة عمان

دبي (الاتحاد)

انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية في دول العالم، فقد استقبلت الدائرة وفداً زائراً من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية.

ورحّب أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالوفد الزائر، وقال: إن جمارك دبي لا تألو جهداً لتبادل الخبرات العملية مع الجهات الجمركية لتعميم الفائدة على الجميع في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة عبور المسافرين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقوية العلاقات الأخوية فيما بينها، كما تُعد سلطنة عُمان الشقيقة من أهم الشركاء التجاريين للدولة على المستوى الإقليمي، وأوضح مدير عام جمارك دبي أن الدائرة تعمل على تطوير الخدمات الجمركية التي تقدمها في منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان لدعم التجارة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المدير العام لجمارك دبي: «نحرص على مواكبة التقدم والنمو السريع الذي تحققه التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث حققت الدولة إنجازاً اقتصادياً جديداً تمثل في الارتفاع الكبير لقيمة التجارة الخارجية غير النفطية التي بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الحالي 2023 تريليوناً و239 مليار درهم، ما يتطلب المضي قدماً في تطوير الخدمات الجمركية لنلبي احتياجات هذا النمو المتصاعد في التجارة الخارجية، حيث تستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 مضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية في العام 2033، وقد حققنا بالفعل تقدماً جوهرياً في تطوير قدرتنا على الإنجاز السريع بمواكبة هذه الأهداف الطموحة، حيث تستطيع الأنظمة الجمركية الرائدة عالمياً التي طورتها الدائرة إنجاز نحو 80 ألف معاملة يومياً، وزادت المعاملات الجمركية التي أنجزتها الدائرة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10% ليصل عددها إلى 14 مليون معاملة جمركية».