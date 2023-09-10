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الاقتصادي

اتحاد غرف الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع الفلبين

اتحاد غرف الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع الفلبين
11 سبتمبر 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع ألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين اتحاد الغرف ونظيره في الفلبين لاسيما في مجال الابتكار والتكنولوجيا.
واستعرض حميد محمد بن سالم، خلال اللقاء، خدمات غرف الإمارات ومبادراتها والدور الذي تقوم به في المساهمة بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بالدولة والرفع من تنافسية مؤسسات القطاع الخاص وبيئة الأعمال.
وأكد استعداد اتحاد غرف الإمارات للتعاون مع مركز التجارة والاستثمار الفلبيني بدبي، وتقديم كل التسهيلات والمعلومات الممكنة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة.
من جانبه، أكد ألفونسو فرديناند الحرص على تعزيز مجالات التعاون مع اتحاد غرف الإمارات لا سيما في مجال البعثات التجارية «أصحاب الأعمال والمستثمرين» لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالفلبين.

الإمارات
الفلبين
الغرف الإماراتية
حميد محمد بن سالم
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