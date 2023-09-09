13.3 مليون مقعد سعة رحلات الطيران في الدولة خلال سبتمبر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات شركات الطيران العاملة عبر مطارات الدولة خلال شهر سبتمبر الجاري إلى نحو 13.3 مليون مقعد، بارتفاع نسبته %22.6 عن الشهر ذاته من العام 2022، وبأكثر من %5.5 عن مستويات ذروة ما قبل الجائحة المسجلة في شهر سبتمبر 2019، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

أظهرت بيانات المؤسسة، أن الناقلات الجوية العاملة في مطارات الدولة أضافت أكثر من 2.45 مليون مقعد جديد خلال شهر سبتمبر الجاري على رحلاتها في الاتجاهين من وإلى الإمارات، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مما يعكس النمو المطرد في حركة السفر والسياحة في دولة الإمارات، التي جاءت في صدارة الأسواق العالمية الأسرع تعافياً من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، بلغ إجمالي السعة المقعدية المجدولة في الاتجاهين على رحلات شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة، خلال شهر سبتمبر الجاري 13 مليوناً و299 ألفاً و974 مقعدا، مقابل 10 ملايين و844 ألفاً و973 مقعداً للشهر ذاته من العام الماضي، ومع نحو 12 مليوناً و600 ألف و71 مقعداً في سبتمبر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 700 ألف مقعد في الاتجاهين، بنمو نسبته 5.5%.

وعكست البيانات تسارع وتيرة تعافي قطاع السفر في دولة الإمارات من تداعيات جائحة كوفيد-19 في العام 2020، حيث قفزت السعة المقعدية خلال شهر سبتمبر من العام 2021 لتصل إلى 6 ملايين و499 ألفاً و501 مقعد، مقارنة مع الهبوط الحاد الذي سجلته في سبتمبر من العام 2020 عندما بلغت 3 ملايين و928 ألفا و423 مقعداً فقط، هبوطاً من مستويات الذروة المسجلة في شهر سبتمبر 2019 والذي بلغت السعة المقعدية المجدولة خلاله 12 مليوناً و600 ألف و71 مقعداً.

وبحسب البيانات، فإن هذه الزيادة في عدد المقاعد التي تشغلها الناقلات الجوية خلال سبتمبر الجاري، هي الأعلى على الإطلاق منذ عام 2019، على أساس شهري، مع تشغيل المزيد من الناقلات الجوية الدولية عملياتها عبر مطارات الدولة، حيث تظهر البيانات ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي وبقية مطارات الدولة، وذلك مع استئناف حركة النقل الجوي في المزيد من الوجهات حول العالم والتوسعات المتواصلة للناقلات العاملة في مطارات الدولة، فضلاً عن إضافة المزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة وافتتاح وجهات جديدة.

يشار إلى أن السّعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، قفزت خلال عام 2022، لتصل إلى 64 مليون مقعد مقارنة مع قرابة 38.1 مليون مقعد في عام 2021، بنمو نسبته 67.4%، وفقاً لبيانات أو إيه جي، التي أظهرت تمكن شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة في مطارات الإمارات من إضافة أكثر من 25.7 مليون مقعد جديد خلال عام 2022.