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معرض العراق للمشاريع النفطية ينطلق اليوم

معرض العراق للمشاريع النفطية ينطلق اليوم
10 سبتمبر 2023 01:29

بغداد (د ب أ) 

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تستضيف بغداد، اليوم، فعاليات مؤتمر ومعرض العراق الأول للمشاريع النفطية وجولات التراخيص في مجال النفط والغاز، ويستمر ثلاثة أيام. 
وذكرت مصادر عراقية أن المؤتمر، الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي تحت شعار «جولاتنا طاقة للغد»، يهتم بالاستثمارات النفطية وجولات التراخيص للنفط والغاز في العراق ومشاريع الشركات النفطية في مجال النفط والغاز. 
وأوضحت المصادر أن جميع الشركات النفطية العراقية والشركات الأجنبية العاملة في العراق المرخصة للدخول في منافسات جولات التراخيص النفطية ستشارك في هذا الحدث.

العراق
بغداد
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