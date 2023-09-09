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الاقتصادي

«كارفور» الفرنسية تحذر من «تضخم انكماشي»

«كارفور» الفرنسية تحذر من «تضخم انكماشي»
10 سبتمبر 2023 01:29

باريس (د ب أ) 

من المنتظر أن تبدأ سلسلة المتاجر الفرنسية، كارفور، في التحذير من زيادات خفية في الأسعار بملصقات على مجموعة من المنتجات الغذائية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.  وسوف تحمل الملصقات التي سيضعها كارفور على مواد، تشمل القهوة والمقرمشات والمايونيز والشاي المثلج: «التضخم الانكماشي: جرى خفض وزن هذا المنتج وزيادة سعره». كما سيوضح الملصق للمستهلكين مقدار الزيادة في سعر المنتج. وتتوافق هذه الخطوة من كارفور مع رسائل الحكومة الفرنسية التي تطالب بأن يوضح المنتجون بشكل جلي ما إذا كانت محتويات العبوة قد خفضت. 
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير مؤخراً: «يخفض بعض المنتجين محتوى منتجاتهم دون تغيير التعبئة ويرفعون الأسعار ف ي بعض الأحيان، وهذه فضيحة».  وأضاف: «سوف نكرس في قانون في أكتوبر ضرورة العرض المرئي للخفض الذي تم في المحتوى عندما لا يتغير التغليف».

كارفور
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