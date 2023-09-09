منصة «ستاتيستا» الألمانية: الإمارات ضمن أفضل البلدان المتصلة رقمياً في العالم

يوسف العربي (أبوظبي)

تعد الإمارات من أفضل البلدان المتصلة رقمياً في العالم، فيما تتميز على المستوى الدولي بسرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك، بحسب تقرير صادر عن منصة ستاتيستا (Statista)‏ الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.

ووصفت المنصة دولة الإمارات بالرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معدل استخدام الإنترنت عبر الهاتف المتحرك، متوقعة أن يصل معدل انتشار استخدام الإنترنت عبر الهاتف المتحرك إلى 96.2% بحلول عام 2024. ونوهت إلى أنه في عام 2019، كانت الإمارات أول دولة عربية تنشر شبكة 5G والتي شكلت علامة فارقة في جهود الدولة للتحول الرقمي، موضحة أن الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية حصلت على أعلى حصة في تبني خدمات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت أن «اتصالات من e&» واحدة من أقوى العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعتبر واحدة من أقوى العلامات التجارية للاتصالات في جميع أنحاء العالم.

وسائل التواصل

وأضافت، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتفاع مستمر بالتزامن مع معدل انتشار الإنترنت عبر الهاتف المتحرك، قائلة: ليس من المستغرب أن تكون الإمارات العربية المتحدة رائدة عالميًا عندما يتعلق الأمر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن جميع السكان تقريباً هم من مستخدمي هذه الوسائل.

وأشارت إلى أن منصة «واتساب» هي منصة التواصل الاجتماعي المفضلة في الدولة ويتبعها عن كثب «إنستغرام» و«فيسبوك» وبصرف النظر عن التواصل مع العائلة والأصدقاء، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة أساسية يبحث المستهلكون من خلالها عن المنتجات والعلامات التجارية عبر الإنترنت.

أغراض الاستخدام

ووفق تقرير حديث لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بعنوان «الإمارات الرقمية - حقائق وأرقام 2023»، تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في الإمارات 99% من السكان، وتعددت أغراض استخدام الإنترنت بدءاً من التواصل الاجتماعي والعمل والبحث عن المعلومات، مروراً بالتعلم والترفيه والتسوق ووصولاً إلى الخدمات العامة.

وبلغت سرعة التحميل على الهواتف الذكية حسب التقرير 161.15 ميجا بت/ثانية، محققة زيادة سنوية في السرعة بلغت 2.3%، في حين وصلت سرعة التحميل في الإنترنت الثابت إلى 207.41 ميجا بت/ ثانية، مع نسبة زيادة ملحوظة في السرعة بلغت 80.1%، وهي نسبة مرتفعة جداً قياساً إلى الأعوام السابقة.

وعلى صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، أحصى التقرير ما يصل إلى 10 ملايين حساب نشط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة الحسابات 105.5% مقارنة بعدد السكان، و106.6% مقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت.

وبلغ متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي 2:20 ساعة يومياً، أما إجمالي عدد مرات تحميل التطبيقات الإلكترونية، فقد بلغت 569 مليوناً، ترافقها زيادة سنوية بنسبة 16.4%، لتصل قيمة الإنفاق على شراء التطبيقات إلى 1.587 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 25.3% من حجم الإنفاق على التطبيقات.