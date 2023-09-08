%11 حصة الإمارات من الوظائف السياحية بالشرق الأوسط

رشا طبيلة (أبوظبي)

يقدر مجلس السفر والسياحة العالمي إجمالي عدد الوظائف التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الإمارات للعام الجاري بـ758 ألف وظيفة مقارنة مع 751.1 ألف وظيفة العام الماضي لتشكل حصة الدولة نحو 11% من إجمالي الوظائف في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار المجلس، في تقريره الاقتصادي عن الإمارات وعن منطقة الشرق الأوسط، إلى أن إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط من المتوقع أن يصل إلى 7.32 مليون وظيفة العام الجاري مقارنة مع 6.8 مليون وظيفة في العام 2022.

ووفقاً للتقرير، تبلغ حصة الوظائف بقطاع السياحة والسفر في الإمارات العام الجاري من إجمالي الوظائف بالدولة 11.5%، وهي تعد أعلى من حصة الوظائف السياحية من إجمالي الوظائف في الشرق الأوسط والتي تبلغ 9.3%.

وتفصيلا حول الوظائف بقطاع السياحة والسفر والإمارات، بلغ إجمالي الوظائف بالقطاع بالإمارات العام 2019 نحو 745.1 ألف وظيفة، لترتفع إلى 751.1 ألف وظيفة في 2022، ثم 758 ألف وظيفة خلال العام الحالي، فيما يتوقع أن يصل إجمالي الوظائف بالقطاع بحلول العام 2033 لنحو 872 ألف وظيفة بحصة 11.6% من إجمالي الوظائف بالدولة.

أما في الشرق الأوسط، فبلغ إجمالي الوظائف بالقطاع العام 2019 نحو 7.48 مليون وظيفة، بينما سجل العام 2022 نحو 6.83 مليون وظيفة، فيما ترتفع إلى 7.32 مليون وظيفة العام 2023 وإلى 9.83 مليون وظيفة العام 2033.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تصل مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري إلى 180.6 مليار درهم (49.2 مليار دولار) أي بمساهمة 9.9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة.

وخلال العام الماضي، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بنسبة 60.2% لتصل إلى 166.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 9% من إجمالي الناتج المحلي.

وارتفع حجم إنفاق السياح الدوليين في الإمارات من 47.5 مليار درهم في 2020 إلى 71.2 مليار درهم في 2021 ليصل العام الماضي إلى 117.6 مليار درهم وسط توقعات بأن يصل إلى 133.6 مليار درهم العام الجاري.