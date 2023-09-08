«غرفة دبي» تفتتح مكتباً تمثيلياً في ميلانو

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً في مدينة ميلانو الإيطالية لتعزيز حجم النشاط التجاري والاستثماري المتبادل بين دبي وإيطاليا.

ويعد مكتب ميلانو ثاني مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في أوروبا بعد افتتاح مكتبها مؤخراً في لندن، وبافتتاحه يصل إجمالي عدد المكاتب الخارجية للغرفة إلى 23 مكتباً حول العالم. ويتماشى افتتاح المكتب الجديد مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في كل أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وتهدف مبادرة «دبي جلوبال» إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي.

وحضر افتتاح المكتب ناصر الخاجة، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية، وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي بحضور ممثلين عن مجتمع الأعمال والشركات الإيطالية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: نتطلع من خلال توسيع وجودنا في السوق الأوروبية إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ونتوقع أن يساهم المكتب الجديد في تعزيز تجارة دبي غير النفطية مع إيطاليا والأسواق الأوروبية الأخرى.

من جانبه، قال ناصر الخاجة، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية: على مر السنين، نجحت دولة الإمارات في إقامة علاقات راسخة مع الشركات والمؤسسات الإيطالية.

وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع إيطاليا خلال العام الماضي حوالي 33.7 مليار درهم، مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت حوالي 7% مقارنة بالعام 2021.

وبلغ عدد الشركات الإيطالية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال الفترة يناير- يوليو 2023 حوالي 228 شركة جديدة، بنسبة نمو تبلغ حوالي 49% مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام 2022، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات الإيطالية المسجلة في عضوية الغرفة حتى نهاية يوليو الماضي نحو 1758 شركة.