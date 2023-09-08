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الاقتصادي

«راكز» توقع اتفاقية مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية

«راكز» توقع اتفاقية مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية
9 سبتمبر 2023 01:19

رأس الخيمة (وام)

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وقّعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية المتبادلة بين دولة الإمارات والهند على النحو الذي يرسخ التزام كلا البلدين بالتميز في مجال الأعمال. 
وقع الاتفاقية أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في «راكز»، والدكتور أسيف إقبال رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الاقتصادية الهندية. وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات أعمال قابلة للتخصيص للشركات الهندية يتم تصميمها لتلبية تطلعاتهم بتوسعة نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك ستعمل «راكز» على تمهيد الطريق أمام الشركات الهندية الراغبة بممارسة عملياتها في الدولة لدخول الأسواق المحلية.

الهند
الإمارات
مناطق رأس الخيمة الاقتصادية
رأس الخيمة
راكز
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