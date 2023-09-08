120.8 مليون درهم صافي شراء الأجانب في أسواق الأسهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

اختتمت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي، محققة مكاسب سوقية في أخر جلسة تداول من الأسبوع قدرها 7.3 مليار درهم موزعة بواقع 4.69 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.67 مليار درهم في سوق دبي المالي، ليصل إجمالي خسائر القيمة السوقية إلى نحو 24 مليار درهم خلال الأسبوع المنقضي أمس.

ودعمت تعاملات الأجانب والاستثمار الأجنبي أداء مؤشرات السوقين على مدار الأسبوع لتقلص المؤشرات من خسائرها في نهاية الأسبوع لتكون بنسبة 0.98% في سوق أبوظبي و0.56% في سوق دبي.

وكانت محصلة تعاملات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية على مدار الأسبوع الماضي (شراء) بقيمة 120.8 مليون درهم من صافي شراء في سوق دبي بمقدار 121.55 مليون درهم مقابل صافي بيع للأجانب في سوق العاصمة بمقدار 744.4 ألف درهم فقط. كما بلغت صافي تعاملات الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع 18.8 مليون درهم (شراء) من صافي شراء في سوق أبوظبي قدره 41.5 مليون درهم مقابل صافي (بيع) قدره 22.7 مليون درهم في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة استثمارات المستثمرين الإماراتيين حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال الأسبوع الماضي نحو 744.42 ألف درهم صافي شراء، وبلغت محصلة تعاملاتهم (بيع) لنحو 9 ملايين سهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسبة 75.35% من قيمة التداولات خلال الأسبوع وتداولوا 68.73% من الأسهم.

وفي المقابل زادت تعاملات بيع الأجانب بشكل طفيف مقارنة بتعاملات الشراء لتكون المحصلة صافي (بيع) 744.42 ألف درهم، وصافي (شراء) 9 ملايين سهم بعد استحواذهم على 24.65% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 31.27% من أجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات (بيع) المستثمرين المؤسساتيين بلغت 3.805 مليار درهم بعد بيع 504.31 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.847 مليار درهم قيمة تعاملات شراء 521.25 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 41.5 مليون درهم وصافي شراء 16.94 مليون سهم. وقام المستثمرون الأفراد بشراء أسهم بقيمة تتجاوز 1.08 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 1.128 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 41.5 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.982% منخفضاً بمقدار 96.11 نقطة، عند مستوى 9690.52 نقطة، مقارنة مع 9786.63 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع حيث سجل أعلى مستوى للمؤشر 9812.78 نقطة ونحو 9600.6 نقطة في حده الأدنى.

وكانت نتيجة التداولات ارتفاع أسعار 29 شركة مقابل تراجع أسعار 37 شركة، فيما أغلقت 38 شركة مستقرة دون تغيير مقارنة مع أسعار أغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام نحو 68442 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 868.73 مليون سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.934 مليارات درهم.

وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة بنحو 24 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.827 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.851 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 864.05 مليون درهم لتشكل ما يقارب 56.15% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 742.5 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.25% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 121.55 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 674.67 مليون درهم وباعوا أسهماً بقيمة 796.21 مليون درهم لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 121.54 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.054 مليار درهم تشكل ما نسبته 68.51% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين حوالي 1.076 مليار درهم لتشكل ما نسبته 69.99% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 22.7 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفض بنحو 23 نقطة عند مستوى 4067.45 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4090 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 757 مليون درهم لتستقر عند مستوى 688.25 مليار درهم مقارنة بنحو 689 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.538 مليار درهم بعد تداول 549.70 مليون سهم خلال 32854 صفقة.