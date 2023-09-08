غرفة الفجيرة و«مدينة الإبداع» تدعمان مجتمع الأعمال

الفجيرة (وام)

أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على التعاون مع كل المؤسسات القائمة في الإمارة في كل ما من شأنه خدمة مجتمع الأعمال على وجه العموم.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة، سالم علي سالم مرشود الحفيتي مدير مدينة الفجيرة للإبداع، بحضور أحمد زاهر المدحاني، عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد محمد زاهر المدحاني مسؤول إدارة العلاقات العامة والإعلام بالغرفة.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون ما بين الغرفة ومدينة الفجيرة للإبداع. وتحدث الهنداسي حول ما تقدمه الغرفة من تسهيلات وخدمات للأعضاء المنتسبين للغرفة والأسرة التجارية في الإمارة باستغلال التقنيات الحديثة في إجراءات المعاملات وتسجيل الرخص واستخراج شهادات المنشأ وغيرها من المعاملات في وقت وجيز.

من جانبه، تحدث سالم الحفيتي عن أعمال ومهام المنطقة الحرة لمدينة الفجيرة للإبداع، موضحاً أنها تعمل على الترويج للأعمال التجارية والأنشطة ذات الصلة بالإعلام في الفجيرة وفي جميع أنحاء الدولة.