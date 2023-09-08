«الدار» تبيع المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار العقارية «الدار»، بيع ثلاثة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع.

واستحوذ المشترون غير المقيمين على نسبة 23% من إجمالي المبيعات، ما يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة مفضلة للعملاء الدوليين، فيما استحوذ المقيمون داخل الدولة على نسبة 40% من إجمالي المبيعات، بينما استحوذ المواطنون على نسبة الـ37% المتبقية.

وكانت نسبة 35% من المبيعات من نصيب الإناث، بينما استحوذ الذكور على نسبة 65%، ووصلت نسبة المشترين دون 45 عاماً إلى 71%، ما يعكس جاذبية مشروع «غاردينيا باي» للمشترين الشباب على وجه الخصوص.

وواصلت الدار تنويع قاعدة عملائها حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية نحو 80% من إجمالي مبيعات المرحلة الأولى لمشروع «غاردينيا باي».

واستجابةً لمستوى الطلب الهائل على أولى مراحل المشروع، طرحت الدار ثلاثة مبان إضافية للبيع لعامة الجمهور، وتتوفر هذه الوحدات بأسعار تنافسية وهي متاحة للمشترين من كل الجنسيات. وتبدأ أسعار شقق الاستوديو من 805 آلاف درهم، بينما تبدأ أسعار الشقق المؤلفة من ثلاث غرف نوم من 3.1 مليون درهم.

وقال راشد العُميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: يتميز مشروع غاردينيا باي بإطلالته على واجهة القناة المائية بجزيرة ياس، لذلك استقطب اهتماماً واسعاً من المشترين المحليين والدوليين، ويؤكد نجاح المبيعات على استمرار جاذبية أبوظبي للمستثمرين، والمكانة المتميزة لجزيرة ياس كوجهة عالمية مفضلة للعيش، ونتوقّع أن يستمر أداء المبيعات القوي مع طرح وحدات إضافية للبيع.

ومن المقرر بدء أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» خلال الربع الأول في عام 2024، ومن المتوقع تسليم وحداته في الربع الثاني من عام 2027.