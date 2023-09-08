6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 6 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1892 مبايعة بقيمة 4.88 مليار درهم، منها 152 مبايعة للأراضي بقيمة 843.57 مليون درهم و1740 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.04 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.63 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 58.25 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 155.18 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 66.12 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 18.68 مليون درهم.