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1.6 مليار درهم الإنفاق على شراء التطبيقات الرقمية بالإمارات

1.6 مليار درهم الإنفاق على شراء التطبيقات الرقمية بالإمارات
8 سبتمبر 2023 01:01

يوسف العربي (أبوظبي) 

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زادت قيمة الإنفاق على شراء التطبيقات الرقمية في الإمارات خلال العام الماضي، بنسبة %25.3 لتصل إلى 1.587 مليار درهم مقابل 1.266 مليار درهم خلال العام الذي سبقه بزيادة تبلغ 321 مليون درهم، حسب تقرير «الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام»، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ووفق التقرير ارتفع إجمالي عدد مرات تحميل التطبيقات الرقمية بنسبة %16.4 ليصل إلى 569 مليون تحميل خلال عام 2022 مقابل 489 مليون تحميل خلال عام 2021 بزيادة تبلغ 80 مليون تحميل.
نما عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت خلال العام الماضي بنسبة 13.3% ليصل إلى 19.05 مليون اشتراك، مقابل 16.85 اشتراك خلال العام 2021.
وبلغت نسبة انتشار الهواتف الذكية مقارنة بإجمالي عدد السكان 200.9% وذلك بنهاية العام 2022. وبالنسبة للتطبيقات الرقمية الأكثر تحميلاً في الإمارات خلال العام الماضي تصدر «تيك توك»، يليه «واتس أب بزنس»، ثم «بوتيم»، و«إنستجرام»، و«فيسبوك».
وتضمنت قائمة التطبيقات الرقمية الأكثر تحميلاً «الحصن الإماراتي»، و«كاب كت»، و«واتس أب»، و«الهوية الرقمية»، و«إيمو».
وأفاد التقرير أن أكثر التطبيقات الرقمية استخداماً في الإمارات هي «واتس أب»، و«فيسبوك»، و«إنستجرام»، و«فيسبوك ماسنجر»، و«تيك توك».
وتضمنت قائمة التطبيقات الرقمية الأكثر استخداماً في الإمارات كلا من «أمازون»، و«تليغرام»، و«بوتيم»، و«الحصن الإماراتي»، و«X» تويتر سابقاً.
وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن الإمارات من أوّل الدول التي أبدت اهتماماً خاصاً بالبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي، فكان من نتيجة ذلك أن صارت صاحبة المركز الأول عالمياً في مؤشر توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل الأمر الذي سهّل وصولها إلى المركز الأول عالمياً في استخدام الإنترنت.
ويعكس التقرير المشهد الرقمي بشكل عام في الدولة، لاسيما المستوى العالي من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية، سواء كانت في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية، ما يدل على مستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات على السواء، الأمر الذي يجعل الإمارات بمثابة بيئة رقمية متكاملة ومهيأة لتحقيق القفزات نحو المزيد من الريادة والتفوق.

التطبيقات الرقمية
الإمارات
التطبيقات الذكية
التطبيقات الإلكترونية
هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
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