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الإمارات تشارك في اجتماع الاتحاد الجمركي الخليجي

الإمارات تشارك في اجتماع الاتحاد الجمركي الخليجي
8 سبتمبر 2023 01:01

صلالة (وام)

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شاركت الإمارات ممثلةً في جمارك الإمارات في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي استضافته مدينة صلالة بسلطنة عمان بحضور مديري عموم الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس وفد جمارك دولة الإمارات أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبعضوية كل من راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك في إمارة أبوظبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في الإدارة العامة للجمارك بالهيئة وممثلين من وزارة المالية ووزارة الخارجية بالدولة.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الجمركية المطروحة على أجندة العمل المشترك ذات العلاقة بهيئة الاتحادي الجمركي الخليجي، حيث تبادلت الوفود المشاركة وجهات النظر واستعرضت مرئيات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المطروحة.

هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
جمارك الإمارات
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