11.36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استعادت أسواق الأسهم المحلية بريقها خلال جلسة تداول أمس، لتعوض نسبة كبيرة من الخسائر التي حققتها خلال الجلسات الماضية لتعود المؤشرات في كلا السوقين إلى المنطقة الخضراء وتتجاوز مكاسب القيمة السوقية 11.36 مليار درهم بواقع 9 مليارات درهم لسوق أبوظبي و2.36 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وجاء تحسن أداء الأسواق في أبوظبي ودبي بدعم من عمليات شراء من قبل الأجانب والمؤسسات المالية حيث كان صافي تعاملات الأجانب (شراء) بمقدار 71.4 مليون درهم وكان صافي تعاملات المؤسسات المالية (شراء) بمقدار 83.86 مليون درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد عاد مؤشر السوق للارتفاع بنسبة 0.47% عند مستوى 9656.77 نقطة.

وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 1.075 مليار درهم شملت ما يزيد على 192.43 مليون سهم عبر 16061 صفق ة.

وارتفعت أسهم 35 شركة من أصل 64 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 21 شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 213.61 مليون درهم، وتلاه «ملتيبلاي» بقيمة 163.86 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 40.92 مليون سهم، وتلاه «دانه غاز» بتداول 12.78 مليون سهم.

وسجلت الأسهم النشطة ارتفاعات جيدة أمس حيث ارتفع «ملتيبلاي» بنسبة 0.76% ليغلق عند سعر 3.97 درهم و«فرتيغلوب» بنسبة 2.3% ليغلق عند سعر 3.56 درهم، و«اتصالات من إي آند» بنسبة 2.7% ليغلق عند سعر 19 درهم، و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.61% ليسجل 13.22 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 292.18 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 250.13 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 42 مليون درهم كمحصلة (شراء). وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء حيث بلغت 844.44 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 778.3 مليون درهم لتكون المحصلة 66.13 مليون درهم صافي شراء.



سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس 371.27 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 118.76 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8233 صفقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بمقدار 21 نقطة ليصل إلى 4058.95 نقطة بعد ارتفاع أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسهم 12 شركة وثبات أسهم 6 شركات أخري.

وتصدر قائمة النشاط «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 116.89 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 50.81 مليون درهم.

وفيما يخص الشركات النشطة أمس فقد ارتفعت أسهم «إمباور» بنسبة 4.97% ليغلق عند 1.9 درهم، و«سالك» بنسبة 3.68% ليغلق عند سعر 3.38 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 207.84 مليون درهم لتشكل ما نسبته 55.98% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 178.37 مليون درهم تشكل ما نسبته 48% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 29.47 مليون درهم كمحصلة (شراء). وإلى ذلك بلغ صافي تعاملات المؤسسات المالية 17.73 مليون درهم محصلة مشتريات من الأسهم بقيمة 265.4 مليون درهم ومبيعات بقيمة 247.66 مليون درهم.