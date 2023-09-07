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الاقتصادي

«سوق أبوظبي» يدرج سندات «طاقة» بقيمة 1.5 مليار دولار

عبدالله النعيمي وعدد من المسؤولين خلال الإدراج (من المصدر)
8 سبتمبر 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي.
تم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة مليار دولار أميركي، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696%، مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.
إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء، والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة «طاقة»، وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة، بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة. 
ويشكل هذا الإدراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة، جزءاً من برنامج «طاقة» العالمي للسندات متوسطة الأجل. 
ومع هذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعكس هذا الإدراج الكبير لسندات «طاقة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية جهودنا المستمرة والناجحة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا، وتماشياً مع هذه الجهود، نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق والتي تصب في صالح المستثمرين». 
وأضاف النعيمي: يوضح هذا الإدراج أيضاً الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة، والتي شهدت ارتفاعاً مع قيام العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء، وتماشياً مع أطر التمويل الأخضر، تدعم هذه الإصدارات التطوير المستمر للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في السوق، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات وطموحاتها نحو تحقيق الحياد الصفري.
ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): يسعدنا في «طاقة» الإعلان عن الإدراج الثانوي لسنداتنا ثنائية الشريحة في أسواق الدين في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره «طاقة». 
وأكد أن شركة «طاقة» تجسد التحول الذي يشهده قطاع الطاقة بشكل عملي من خلال أهدافها الطموحة لإزالة الكربون واستراتيجيتها الواضحة التي تقودنا نحو تحقيق ذلك.
وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
شركة طاقة
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