«موانئ أبوظبي» تحصد 12 جائزة ضمن فئات «ستيفي العالمية للأعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن فوزها بـ12 جائزة ضمن فئات جوائز ستيفي العالمية للأعمال لعام 2023، والتي تحتفي بالتميز والإنجازات اللافتة المحققة على صعيدَي الأفراد والمؤسسات في مختلف قطاعات الأعمال، وتقدر مساهماتهم في رفد الاقتصاد العالمي.

وتقديراً للتميز والإنجازات الفريدة التي حققتها مجموعة موانئ أبوظبي، فقد حصلت المجموعة على جائزة ستيفي الذهبية عن فئة «أسرع الشركات نمواً للعام» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يؤكد على تحقيقها تقدماً استثنائياً في مسيرة نموها.

كما أثمر تفاني مجموعة موانئ أبوظبي في مجال الاستدامة عن تصدرها المشهد وفوزها بجائزة ستيفي الذهبية عن فئة «الريادة في الاستدامة» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يبرهن على التزام المجموعة بترك تأثير إيجابي مستدام على البيئة، وتبني الممارسات المستدامة في عملياتها.

ومن جهة أخرى، حصل الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، على جائزة ستيفي الذهبية عن فئة «أفضل مدير تنفيذي للعام فئة الخدمات المتنوعة»، تقديراً لدوره القيادي المميز.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: سعداء بهذه الجوائز التي تؤكد التزامنا في مجموعة موانئ أبوظبي بالتميز والابتكار وإحداث تأثير إيجابي في مختلف قطاعات أعمالنا.

وأضاف: يمثل تكريم المجموعة من قبل جوائز ستيفي العالمية للأعمال شهادة على دورنا الحيوي المساهم في دعم رؤية القيادة الرشيدة.