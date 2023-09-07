«سيدات أعمال أبوظبي» يوقع مذكرة تفاهم مع «جدوى للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع «جدوى للاستثمار»، تهدف إلى تحديد أوجه التعاون المشترك لدعم وتمكين سيدات الأعمال وتعزيز نمو مشاريعهن وترسيخ حضورهن في المشهد الاقتصادي والاستثماري.

وقع مذكرة التفاهم في مقر غرفة أبوظبي مروة المنصوري عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومحمد الأسود رئيس العلاقات الدولية في شركة «جدوى للاستثمار»، وعدد من ممثلي المجلس والشركة.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان على توفير الدعم لرائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم الفعاليات المشتركة