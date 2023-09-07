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الاقتصادي

اتفاقية بين «مطارات أبوظبي» و«الجمارك»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
8 سبتمبر 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مطارات أبوظبي أمس اتفاقية مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة وتسهيل إجراءات السفر في مطارات أبوظبي بما يحسن تجربة المسافرين عبر المطار ويعزز تجربة المتعاملين، وذلك بحضور راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وإلينا سورليني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي.
وقّع الاتفاقية كل من مبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في جمارك أبوظبي، وسلطان الظاهري، نائب أول الرئيس التنفيذي عمليات المباني الشؤون الحكومية وأمن الطيران.
تهدف اتفاقية مستوى أداء الخدمة إلى تحقيق تعاون مثمر في المجالات المشتركة فيما يخص تسريع إجراءات السفر وفحص الأمتعة وتسهيل حركة البضائع بما يساعد على الارتقاء بعمليات المطار سعياً لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

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