30% زيادة في عدد الفعاليات التي تستضيفها «أدنيك» حتى نهاية العام



أبوظبي (الاتحاد)

يشهد مركزي «أبوظبي الوطني للمعارض» و«العين للمؤتمرات»، التابعَين لمجموعة أدنيك، استضافة أعداد قياسية من الفعاليات الكبرى حتى نهاية عام 2023، إذ يتجاوز إجمالي عدد الفعاليات التي ستُعقَد فيها خلال الأشهر الأربعة المقبلة نسبة 30% مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة، وستسهم في استقطاب العارضين والزوّار والخبراء من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة أبوظبي، لترتفع نسبة مشاركتهم 40% مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة.

ويتضمَّن برنامج الفعاليات العديد من المعارض والمؤتمرات التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي والشرق الأوسط، ما يبرز جهود مجموعة أدنيك لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً لسياحة الأعمال في المنطقة، ويرسِّخ مركز أبوظبي الوطني للمعارض وجهةً لكبرى الفعاليات العالمية، ويؤكِّد مكانته بصفته أكبر مركز معارض ومؤتمرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة تتجاوز 153 ألف متر مربع.

وتسهم تلك الفعاليات كذلك في ترسيخ مكانة مركز العين للمؤتمرات وجهةً رائدةً لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «نجحت مجموعة أدنيك على مدى الأعوام الماضية في القيام بدور محوري لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً لقطاعَي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة، مع تعزيز خطط التنوُّع الاقتصادي والمعرفي المستدام للإمارة، وتعدُّ الأرقام القياسية لأعداد الفعاليات التي ستستضيفها مراكز الشركة حتى نهاية العام الحالي لتتجاوز معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19، أحد أبرز المؤشرات على نجاحنا في هذا المضمار، إذ عملت المجموعة على تطوير المرافق والبنى التحتية وتجهيزها لاستقبال الزوّار من جميع أنحاء العالم، لإنجاح الفعاليات وإخراجها بالصورة التي تليق بسمعة الإمارة ومكانتها».

ولفت الظاهري إلى أنَّ المجموعة تبذل جهوداً متواصلة للنهوض بقطاع صناعة الفعاليات وزيادة مساهمته المباشرة وغير المباشرة في تنمية اقتصاد إمارة أبوظبي، وهو ما يتحقَّق بفضل المرافق الاستثنائية والمرنة، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات عالية الجودة التي توفِّرها المجموعة بإدارة فريق متميِّز من الكفاءات والخبرات، لتحقيق أعلى المعايير العالمية في تنظيم المعارض والفعاليات واستضافتها.



وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي التجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض: «تسهم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تنظِّمها وتستضيفها مجموعة أدنيك في تعزيز تنافسيتنا العالمية، وهي نتيجة للجهود المبذولة لزيادة القدرة الاستيعابية لمركزَي (أبوظبي الوطني للمعارض) و(العين للمؤتمرات) لاستضافة طيف واسع من الفعاليات في آن واحد، إلى جانب الخدمات التي توفِّرها أدنيك التي تغطّي جميع احتياجات الشركاء والأطراف المعنية، لتقديم تجربة سهلة وسلسة وفق أفضل المعايير».



وتفصيلاً، يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال شهر سبتمبر 2023 ثلاث فعاليات وحفل تخريج للطلبة، إذ ينظِّم نادي صقاري الإمارات النسخة ال20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أكبر معرض للصيد والفروسية والمحافظة على التراث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2023.

ويشهد معرض «أدنيك» يومي 13 و14 سبتمبر 2023، انعقاد مؤتمر «آي إم كونكلاف الشرق الأوسط 2023»، وهو منصة عالمية لمناقشة استخدامات تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وينظّم في 20 سبتمبر 2023، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية ربدان، وتنطلق فعاليات معرض ميسان للتصميم، الذي يستضيف على مدى ثلاثة أيام نخبةً من الرسّامين والمصمِّمين والمصوِّرين والنَّحّاتين والصَّاغة ونجاري الأثاث وصانعي الآلات الوترية وعمّال الحديد وغيرهم.

ويشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، مجموعة واسعة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات خلال شهر أكتوبر 2023، ستنطلق باستضافة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر.

وتزامناً مع معرض ومؤتمر أديبك، يُعقَد في مركز «أدنيك» أيضاً، المؤتمر الاستراتيجي للتصنيع 2023.

ويستضيف مركز «أدنيك» خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر، كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2023 تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة».

وبين 16 و20 أكتوبر، يشهد مركز «أدنيك» انعقاد منتدى الاستثمار العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وستشهد قاعة المارينا في مركز «أدنيك» بين 17 و22 أكتوبر، إقامة بطولة تنس الريشة - أبوظبي سوبر 100. ويقام من 19 إلى 22 أكتوبر، معرض أوتو موتو شو، وهو أكبر معرض متخصِّص في المنطقة بقطاع السيارات والدراجات المعدَّلة.

ويستضيف مركز «أدنيك» بين 25 و27 أكتوبر، تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم.

ويشهد مركز «أدنيك» قبل نهاية عام 2023، انعقاد مجموعة من الفعاليات التعليمية والمعرفية والتوظيفية، تشمل معرض نجاح للتعليم والتدريب الذي يُعقَد على مدى ثلاثة أيام من 29 إلى 31 أكتوبر.

وتنطلق يوم 31 أكتوبر فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ وتستمر ثلاثة أيام.

ويزخر شهر نوفمبر بمجموعة من الفعاليات التجارية والرياضية والإعلامية والمعرفية، من أبرزها، معرض أبوظبي الدولي للساعات والمجوهرات الذي يُعقَد من 1 إلى 5 نوفمبر 2023.

ويستضيف مركز «أدنيك» معرض برزه دار الكشخة، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2023، وهو معرض متخصِّص في فساتين الزفاف والسهرة والمجوهرات والقفاطين وما شابهها.

ويجمع معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية، الذي يُعقَد يومي 4 و5 نوفمبر في مركز «أدنيك» أفضل شركات اللياقة البدنية في المنطقة لعرض منتجات اللياقة البدنية.

ويقام في 8 نوفمبر حفل تخريج طلاب بولتيكنك أبوظبي لعام 2023، وينظِّم مركز «أدنيك» النسخة الخامسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، بالتعاون مع «أبوظبي البحرية» من 9 إلى 12 نوفمبر.

وتُعقَد فعاليات معرض المدرسة والحضانة 2023 يومي 11 و12 نوفمبر.

ويشهد مركز «أدنيك» في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لكهرباء الخليج الذي يتيح للمشاركين فرصة اكتشاف أحدث التطورات في صناعة الكهرباء والطاقة، وكذلك انعقاد فعاليات معرض توظيف 2023 الذي يهدف إلى دعم الجهود الحكومية لزيادة نسبة التوطين في الوظائف.

وتنظِّم مجموعة «أدنيك» فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات (وام) في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023.

ويعقد المؤتمر الثامن للعلوم والتكنولوجيا السيبرانية (CyberSciTech 2023) التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، وتنطلق فعاليات النسخة ال11 من مؤتمر جمعية الإمارات لجراحة العظام في 17 نوفمبر وتستمر ثلاثة أيام.

ويُعقَد في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر مؤتمر الاتحاد الأفرو-آسيوي لشركات التأمين وإعادة التأمين 2023.

ويُعقَد في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر، كلٌّ من الدورة الرابعة من معرض فيف الشرق الأوسط وإفريقيا 2023، ومعرض هورتي أغري نكست، وهو منصة شاملة لسلسلة الإنتاج الزراعي والحيواني.

وتُعقَد فعاليات مهارات آسيا العالمية 2023 في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023، لنشر الوعي بأهمية التميُّز والتعليم المهني عالي الجودة وتدريب الشباب في تنمية الاقتصادات الآسيوية، وفي الفترة ذاتها، تنظِّم مجموعة أدنيك الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وستنظِّم المجموعة الدورة التاسعة من معرض أبوظبي للتمور بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ويختتم مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» عام 2023 بتنظيم واستضافة عدد من المعارض والفعاليات الكبرى، وتشمل انعقاد قمة سوبر إنجلز، يومي 15 و16 ديسمبر.

ويشهد مركز العين للمؤتمرات خلال الفترة المقبلة من العام 2023، انعقاد معرض الخريف الاستهلاكي 2023 في الفترة من 25 أغسطس إلى 7 أكتوبر، وتُعقَد فعاليات معرض «جرينيكس 2023» في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر، وتنطلق فعاليات معرض «العروس من سجايا» في العين يوم 27 أكتوبر على مدى أربعة أيام.