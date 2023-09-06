مبيعات العقارات في أبوظبي تتضاعف خلال النصف الأول

سيد الحجار (أبوظبي)

سجلت مبيعات العقارات في أبوظبي، ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط زيادة قوية في الطلب على شراء العقارات بالمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها بالإمارة العام الحالي.

وتضاعفت قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 46.33 مليار درهم، تحققت من خلال 10557 معاملة شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها، وذلك مقابل تداولات بقيمة 22.51 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 7474 معاملة خلال النصف الأول من 2022، بنمو %105، بحسب بيانات دائرة البلديات والنقل بأبوظبي.

كما ارتفعت مبيعات الدار العقارية من 5.33 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 11.57 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو %117.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد»، أن الفترة الحالية تشهد نشاطاً ملحوظاً في سوق العقارات بأبوظبي، مع توالي الكشف عن المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.



مشاريع جديدة

واصلت شركات التطوير العقاري في أبوظبي، إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بالإمارة، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتلبية الطلب المتزايد على شراء العقارات بالعاصمة.

وأطلقت شركة كيو للعقارات، إحدى شركات «كيو القابضة»، فبراير الماضي، مرحلة جديدة من مشروع «ريم هلز» بجزيرة الريم بأبوظبي، تضم 593 وحدة سكنية، والتي تم بيعها بالكامل فور الطرح.

كما أطلقت خلال مايو المرحلةَ الثانيةَ من الشقق والتي تضم 300 وحدة سكنية ضمن «ريم هلز»، والذي سيوفر نحو 2238 وحدة سكنية، بتكلفة 8 مليارات درهم.

وأعلنت كيو للعقارات، مؤخراً، منح عقد مناقصة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من فلل ريم هلز بتكلفة 1.75 مليار درهم لشركة تروجان للمقاولات العامة.

وتتولى شركة تروجان للمقاولات العامة مهمة بناء 218 فيلا فاخرة مباعة بالكامل، تتراوح بين 4 و7 غرف نوم، بمساحة بناء تبلغ 3 ملايين قدم مربعة، ضمن مشروع ريم هلز بجزيرة الريم.

كما أعلنت شركة بلووم القابضة، مايو الماضي، إطلاق «كاساريس»، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج في أبوظبي، وذلك بعد إطلاق المرحلتين الأولى «قرطبة»، والثانية «توليدو»، حيث توفر «قرطبة» نحو 257 منزلاً وفيلا مستقلة، فيما تضم «توليدو» 405 وحدات سكنية، حيث سيوفر مجمّع «بلووم ليفينج» أكثر من 4500 وحدة سكنية متنوعة. كما كشفت شركة «ناين ياردز» للتطوير العقاري، مارس الماضي، عن إطلاق مشروع «سي لا في»، بقيمة وصلت إلى ملياري درهم في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس بأبوظبي، والذي سيوفر 668 وحدة سكنية، بجزيرة ياس.



طلب مرتفع

وكشفت شركة الدار العقارية، خلال النصف الأول من العام الحالي، إطلاق عدة مشاريع جديدة منها «ذا سورس 2»، و«ذا سورس 1» بالسعديات، و«المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، و«منارة ليفنج»، بجزيرة السعديات، و«ريمان ليفينج» بمنطقة الشامخة.

وأعلنت «الدار» خلال شهر أغسطس الماضي، إطلاق مشروع «غاردينيا باي» بجزيرة ياس، حيث ستضم المرحلة الأولى من المشروع 210 وحدات سكنية، من إجمالي 2434 وحدة تتنوع بين الاستوديو وشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتيّ نوم، وثلاث غرف نوم، بأسعار تبدأ من 805 آلاف درهم لوحدات الاستوديو، و3.1 مليون درهم للشقق المكوّنة من ثلاث غرف نوم. وأكد راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير، ارتفاع الطلب على شراء العقارات بأبوظبي، لاسيما المجتمعات السكنية التي تراعي الممارسات المستدامة وتركز على تقديم نمط حياة صحي، موضحاً أن القطاع العقاري بأبوظبي يشهد مسار نمو تصاعدياً يعكس قوة وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد العميرة مواصلة الدار إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، حيث تم إطلاق 10 مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو أكثر مما أطلقته الشركة خلال عام 2022 بأكمله.



مبيعات قياسية

من جانبه، أشار الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، إلى تسجيل القطاع العقاري بأبوظبي مبيعات قياسية خلال العام الحالي، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات بالعاصمة، في ظل توافر العديد من العوامل الجاذبة للمشترين بالإمارة.

وأعلنت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، مؤخراً، قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، والتي بلغت قيمتها 46.33 مليار درهم، تحققت من خلال 10557 معاملة شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها، حيث تم تسجيل 6730 صفقة بيع عقارات بقيمة تتجاوز 25 مليار درهم، و3827 معاملة رهن عقاري بقيمة تتجاوز 21 مليار درهم.

وكانت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، قد شهدت تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 3568 صفقة بيع لعقارات بما قيمته 8.9 مليار درهم، و3906 معاملات رهن عقاري بقيمة 13.61 مليار درهم.

ولفت العفيفي إلى وجود طلب مرتفع على شراء العقارات، لاسيما بمناطق السعديات وياس والريم، في ظل توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة بهذه المناطق، فضلاً عن ما توفره من مزايا ومواصفات جاذبة للعملاء، سواء من الأجانب أو المشترين المحليين.

وتصدرت جزيرة السعديات قائمة التداولات في مدينة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 3 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس في المرتبة الثانية بتحقيق 2.6 مليار درهم، وحلَّت جزيرة الريم في المرتبة الثالثة بقيمة 2.4 مليار درهم، وجاءت جزيرة الجبيل في المرتبة الرابعة بإجمالي 1.5 مليار درهم، تلتها مدينة الشامخة في المرتبة الخامسة بقيمة مليار درهم.