30 ألف شركة تنضم لعضوية «غرفة دبي»

دبي (الاتحاد)

أظهر تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2023، حيث بلغ عدد الشركات الهندية 6717 شركة جديدة مقارنةً بـ 4845 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 39%.

واستحوذت الشركات الهندية الجديدة على ما نسبته 22.3% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2023، والتي بلغ عددها 30.146 شركة جديدة، حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 90.118 شركة، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الهندية في دعم مسيرة نمو اقتصاد دبي المستدام. وحلت الإمارات في المرتبة الثانية في عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية الجديدة 4445 شركة، في حين حلت باكستان في المرتبة الثالثة بـ 3.395 شركة جديدة، وبنسبة نمو بلغت 59% مقارنة بعددها خلال النصف الأول من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الباكستانية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 40.315 شركة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن تنوع جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة بالنصف الأول من العام 2023 يعكس ديناميكية وحيوية بيئة الأعمال بالإمارة، وقدرتها على استقطاب شريحة واسعة ومتنوعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبراً أن دبي تمثل مجتمعاً جاذباً للشركات على اختلاف أنواعها وجنسياتها وأحجامها. ولفت إلى أن عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من 2023 حقق نمواً بنسبة 43%.