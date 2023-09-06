1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

نشطت تعاملات أسواق الأسهم المحلية، أمس، لتستقطب سيولة إجمالية قدرها 1.37 مليار درهم، متضمنة نحو المليار درهم في سوق أبوظبي، و377 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وضغطت عمليات بيع لضمان جني الأرباح قام بها المستثمرون الأجانب والمؤسسات المالية على أداء أسواق الأسهم المحلية، لتغلق المؤشرات على تراجع بنسبة %0.43 لسوق أبوظبي، وتراجع مؤشر دبي بنسبة لا تتجاوز %0.38.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي، أمس، 8.85 مليون درهم كمحصلة (بيع)، تأثراً بتراجع البورصات العالمية، حيث كانت المحصلة 17.16 مليون درهم (بيع) في سوق أبوظبي، مقابل 8.31 مليون درهم (شراء) في سوق دبي.

بلغت خسائر القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم المحلية أمس، 7.8 مليار درهم، بواقع 6.75 مليار درهم في سوق أبوظبي، في حين تراجعت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.1 مليار درهم.

إلى ذلك، كانت محصلة الاستثمار المؤسسي 35.2 مليون درهم (بيع)، متضمنة 34.12 مليون في سوق العاصمة و1.1 مليون درهم في دبي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على انخفاض بنسبة 0.43% ليخسر 42 نقطة جديدة ويغلق عند مستوى 9614.16 نقطة.

وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية المليار درهم، شملت ما يزيد على 191.76 مليون سهم عبر 13913 صفقة. وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 66 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 3445 شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 210.2 مليون درهم، وتلاه «ملتيبلاي» بقيمة 126.19 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 109 ملايين درهم، وحل سهم «اتصالات من إي أند» رابعاً بقيمة تداولات 47.86 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة تداولات 39.85 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات، بتداول 32 مليون سهم، بعد إعلان الشركة استحواذها على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة «ميديا 247» العاملة في مجال الإعلانات الخارجية بقيمة 225 مليون درهم، وتلاه «منازل» بتداول 17.3 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 13.32 مليون سهم، وجاء في المركز الرابع «كيو القابضة» بتداول 10.3 مليون سهم، ثم «بروج» بتداول 8.85 مليون سهم. وتباين أداء الأسهم النشطة، حيث ارتفعت أسهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.79% ليغلق عند سعر 3.97 درهم و«كيو القابضة» بنسبة 0.54% ليغلق عند سعر 3.7 درهم، و«ألفا ظبي» بنسبة 0.4% عند سعر 19.94 درهم، وفي المقابل تراجعت أسهم «اتصالات من إي آند» بنسبة 1.39% ليغلق عند سعر 18.5 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.59% ليغلق عند سعر 401.6 درهم، وتراجع «منازل» بنسبة 1.17% إلى 0.422 درهم، وكذا «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.45% ليسجل 13.14 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 248.88 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 266 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 17.16 مليون درهم كمحصلة بيع.



سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس 377 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 125.71 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6013 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض جديد بمقدار 15.55 نقطة ليصل إلى 4037.87 نقطة نتيجة لتراجع أسهم 24 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 10 شركات وثبات أسهم 4 شركات أخرى.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 137 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 76.6 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 22.11 مليون درهم.

وفيما يخص الشركات النشطة أمس، فقد تراجعت أسعار أغلبها ومنها سهم «إعمار العقارية» الذي انخفض إلى دون مستوى 7 دراهم، وتحديداً عند سعر 6.98 درهم، قبل أن يغلق عند مستوى 7 دراهم، منخفضاً بنسبة 1.4%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 217.2 مليون درهم لتشكل ما نسبته 57.61% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 225.53 مليون درهم تشكل ما نسبته 59.821% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8.31 مليون درهم كمحصلة شراء.